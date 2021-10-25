Белорусы Белостока протестуют возле завода IKEA
- 25.10.2021, 20:05
- 2,122
Белорусы призвали шведское предприятие прекратить сотрудничество с диктаторским режимом.
Акция прошла возле завода IKEA, рядом с польским городком Орля, где находится предприятие шведской компании, передает «Белсат».
На востоке Польши прошла акция протеста против сотрудничества местного завода корпорации IKEA с белорусскими властями.
«Мы сегодня протестуем против неконтролируемой закупки и вырубки дерева в Беларуси, и то, что сегодня IKEA сотрудничает с диктаторским режимом и является его спонсором», – сказала «Белсату» одна из участниц акции Наталья Степанцова.
В акции приняли участие белорусы, которые были вынуждены покинуть родину из-за политического преследования.