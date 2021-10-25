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Белорусы Белостока протестуют возле завода IKEA

  • 25.10.2021, 20:05
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Белорусы Белостока протестуют возле завода IKEA
Фото: Белсат

Белорусы призвали шведское предприятие прекратить сотрудничество с диктаторским режимом.

Акция прошла возле завода IKEA, рядом с польским городком Орля, где находится предприятие шведской компании, передает «Белсат».

На востоке Польши прошла акция протеста против сотрудничества местного завода корпорации IKEA с белорусскими властями.

«Мы сегодня протестуем против неконтролируемой закупки и вырубки дерева в Беларуси, и то, что сегодня IKEA сотрудничает с диктаторским режимом и является его спонсором», – сказала «Белсату» одна из участниц акции Наталья Степанцова.

В акции приняли участие белорусы, которые были вынуждены покинуть родину из-за политического преследования.

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