Глава NASA не исключает существования инопланетян 1 25.10.2021, 20:10

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Билл Нельсон считает, что на других планетах может существовать разумная жизнь.

Директор NASA Билл Нельсон допустил возможность существования инопланетян. Об этом он заявил во время онлайн-дискуссии с директором Центра политики Университета Вирджинии Ларри Сабато, сообщает Washington Examiner. Видео дискуссии, длившейся около часа, опубликовано 20 октября на YouTube-канале университета.

"Я разговаривал с пилотами, и они знают, что что-то видели, их радары зафиксировали это. И они не знают, что это такое. И мы не знаем, что это. Мы надеемся, что это не противник здесь, на Земле, с такими технологиями", – отметил Нельсон.

Глава американского космического агентства считает, что на других планетах может существовать разумная жизнь.

"Кто я такой, чтобы говорить, что планета Земля – единственное место обитания формы жизни, цивилизованной и организованной, как наша... Есть ли другие планеты, подобные Земле? Я уверен, что да, Вселенная такая большая", – подчеркнул он.

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