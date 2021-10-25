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Глава NASA не исключает существования инопланетян

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  • 25.10.2021, 20:10
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Глава NASA не исключает существования инопланетян

Билл Нельсон считает, что на других планетах может существовать разумная жизнь.

Директор NASA Билл Нельсон допустил возможность существования инопланетян. Об этом он заявил во время онлайн-дискуссии с директором Центра политики Университета Вирджинии Ларри Сабато, сообщает Washington Examiner. Видео дискуссии, длившейся около часа, опубликовано 20 октября на YouTube-канале университета.

"Я разговаривал с пилотами, и они знают, что что-то видели, их радары зафиксировали это. И они не знают, что это такое. И мы не знаем, что это. Мы надеемся, что это не противник здесь, на Земле, с такими технологиями", – отметил Нельсон.

Глава американского космического агентства считает, что на других планетах может существовать разумная жизнь.

"Кто я такой, чтобы говорить, что планета Земля – единственное место обитания формы жизни, цивилизованной и организованной, как наша... Есть ли другие планеты, подобные Земле? Я уверен, что да, Вселенная такая большая", – подчеркнул он.

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