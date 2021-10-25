Власти Татарстана захотели сохранить в России два поста президента 2 25.10.2021, 20:25

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Татарстан выступил против отмены поста президента республики.

Парламент Татарстана не поддержал проект федерального закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ", который в числе прочего устанавливает общее для всех регионов название должности высшего должностного лица - глава субъекта РФ. Татарстан - последний регион в России, руководитель которого называется президентом, передает ВВС.

В конце сентября депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект о региональной власти, позволяющий главам регионов России избираться более чем на два срока подряд. Среди прочего в документе содержится положение об общем для всей страны наименовании должности высшего должностного лица - глава субъекта РФ.

Этот же законопроект фиксирует срок полномочий глав регионов (пять лет), а также дает президенту России возможность не только отправлять губернаторов в отставку в связи с утратой доверия, но и выносить им выговоры или временно отстранять от исполнения обязанностей.

В понедельник госсовет Татарстана - республиканский парламент - единогласно принял решение о том, чтобы не поддерживать федеральный законопроект.

"На наш взгляд, отдельные положения законопроекта противоречат основам конституционного строя РФ как демократического федеративного правового государства, - заявил глава комитета госсовета по госстроительству Альберт Хабибуллин (цитата по ТАСС). - Мы полагаем, что в представленной редакции законопроект отходит от установления общих принципов основ правового регулирования деятельности органов государственной власти субъектов".

Депутат Хабибуллин предложил не открывать прения по этому вопросу и вернуться к обсуждению законопроекта в случае рассмотрения его в первом чтении в Госдуме.

Президент Татарстана Рустам Минниханов - один из тех, чьи сроки правления могут быть обнулены, как и мэра Москвы Сергея Собянина и главы Чечни Рамзана Кадырова. Политологи высказывали предположение, что отмена поста президента в республике и одновременное обнуление сроков могло бы, по логике Кремля, стать компромиссными решением.

"Татарстану, как я понимаю, предложена неформальная сделка - отказ от давно отмененного законом "президентства" [в обмен] на возможность нового срока", - отмечал политолог Александр Пожалов. "Отказ Минниханова от президентства будет носить очень символический характер. Конец эпохи", - говорил Би-би-си Константин Калачев.

Власти Татарстана последовательно выступали сначала за сохранение упоминания суверенитета в своей конституции, а затем - за сохранение президента в качестве наименования главы республики.

Минниханов, чьи полномочия истекают в 2025 году, - преемник Минтимера Шаймиева, который проводил такую политику с 1991 года, когда возглавил регион, и позже, когда покинул пост и стал государственным советником Татарстана.

Переименование президентов республик идет в России с 2010 года. Одним из первых от "президентства" отказался глава Чечни Рамзан Кадыров, который заявил, что в "едином государстве должен быть только один президент". В итоге 11 из 12 республик, главы которых назывались президентами, внесли изменения в названия должностей своих глав.

Наиболее активно против переименования должности президента выступал Татарстан, который получил отсрочку до 2016 года. Позже этот вопрос ушел из повестки, а президент Владимир Путин заявлял, что решение о том, как называть руководителя региона, должен принять народ Татарстана. В 2017 году истек срок действия договора о разграничении полномочий между Россией и Татарстаном.

Председатель госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин в понедельник, что надеется на внесение изменений в законопроект Клишаса и Крашенинникова, который, по его выражению, "влезает в полномочия субъекта РФ и нарушает действующие нормы Конституции [России]".

"Газеты уже пишут! Они, понимаете, сути не поняли - не только от того, что меняется название президента, был глава там или высшего должностного лица... Этот законопроект в корне влезает в полномочия субъектов РФ, нарушает действующие нормы российской Конституции! Нас заставляют нарушать российские нормы Конституции!" - сказал Мухаметшин (цитата по Интерфаксу).

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