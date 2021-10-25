Полесский дзен: квадрокоптер пролетел над дорожкой «клюквенных сталкеров» в Ольманских болотах 1 25.10.2021, 20:58

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Видеофакт.

Брестский видеограф Васька Пилот пролетел своим квадрокоптером над осенними Ольманскими болотами. Видео 24 октября появилось на его канале в YouTube.

Квадрокоптер пролетел над экологической тропой, которую проложили от агрогородка Ольманы до озера Большое Засоминое. Это не только туристическое место, но и одна из тропинок, по которой «клюквенные сталкеры» уходят за ягодой в Ольманские болота.

Клюкву возле экотропы собирают в самом начале сезона, а затем ягодники уходят все дальше и дальше в топи. Богатые на ягоду места располагаются за озером Большое Засоминое. Те, у кого есть лодки-плоскодонки, переплывают на них водоем и дальше идут пешком по лесам и болотам. Другие — обходят озеро кругом.

Как только начинается сезон, в болота идут все, кто хочет неплохо заработать. Ягоду собирают до первого снега и холодов. Месяц назад клюкву принимали по 5 рублей за килограмм. Самые опытные сборщики успевают за день собрать до 40 кг.

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