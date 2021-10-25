Вулкан на Канарах начал фонтанировать
- 25.10.2021, 21:06
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Потоки лавы имеют ширину около трех км.
На испанском острове Ла-Пальма усилилось извержение вулкана Кумбре-Вьеха после появления новых трещин. Об этом в понедельник, 25 октября, сообщает Sky News.
Отмечается, что в последние дни на склонах вулкана Кумбре-Вьеха появились новые трещины, что привело к более интенсивному извержению и образованию "гигантского лавовового фонтана".
Сообщают, что сейчас вулкан извергается активнее, чем когда-либо. Потоки лавы имеют ширину около 3 км.
Власти уже приготовились к очередной эвакуации людей.