«РБК-Україна»: В Беларуси заявили о начале общенациональной забастовки с 1 ноября 25.10.2021, 21:18

фото: Радыё Свабода

Производство по всей стране будет остановлено.

В Беларуси заявили о начале общенациональной забастовки. Как ожидается, она начнется с 1 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Производство по всей стране будет остановлено, пока власти не выполнят каждое из десяти требований рабочих.

"Прекратим кормить режим, прекратим ходить на работу! Останемся дома. Так мы отстоим нашу страну, вернем в нее закон и справедливость. Только так мы защитим себя и своих близких от эпидемии, которая обрушилась на наш дом", - заявил лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский.

По его словам, режим слаб и беспомощен как никогда, санкции добивают экономику, еще не вступив в полную силу.

"Но главная надежда на вас. Только вместе мы вернем власть в стране народу! 1 ноября не выходим на работу! 1 ноября начнется новая история нашей страны! Вместе и до победы!", - призвал лидер Белорусского объединения рабочих.

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