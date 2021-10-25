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В Индии крокодил поселился среди монахов и стал вегетарианцем

  • 25.10.2021, 21:47
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В Индии крокодил поселился среди монахов и стал вегетарианцем
иллюстрационное фото

Крокодил 70 лет прожил в пруду при храме и начал питаться рисом.

Крокодил в индийском штате Керала более 70 лет прожил с монахами и стал вегетарианцем. Об этом сообщает Great Indian Mutiny.

Крокодил по кличке Бабиа поселился в пруду при храме Анантападманабхасвами, более 70 лет прожил с монахами и начал питаться рисом. Монахи утверждают, что рептилия абсолютно безобидна и ни на кого не нападает. Крокодил, по их словам, стал вегетарианцем.

Ежедневно рептилия съедает килограмм вареного белого риса. Монах кладет рис прямо в пасть крокодилу дважды в день: в восемь часов утра и в полдень или вечером. «Он не ест мясо. Он даже не нападает на рыбу в озере», — рассказал монах Чандра Пракаш.

Опрошенные изданием эксперты по крокодилам считают, что животное не может питаться исключительно рисом, и что оно не могло бы прожить столько лет без животного белка. Зоолог Анирбан Чаудхари заявил: «Крокодил в храмовом пруду, возможно, питается в основном рыбой и потребляет рис, потому что у него выработался условный рефлекс».

Бабиа стал звездой, многие туристы приезжают, чтобы посмотреть на него. Многие из них собираются каждый вечер в надежде увидеть странного питомца монахов.

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