Израильский 9 канал: 1 ноября начнется новая история Беларуси 25.10.2021, 22:00

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В Беларуси объявили о начале общенациональной забастовки.

В Беларуси с 1 ноября объявили общенациональную забастовку. Об этом сообщает израильский 9 канал.

С начала следующего месяца производство по всей стране будет остановлено, пока власти не выполнят все десять требований рабочих. В частности, белорусские активисты требуют от властей прекратить репрессии в Беларуси, немедленно освободить из под ареста всех белорусских журналистов, реализовать права граждан на защиту от "ковида", и многое другое.

"Прекратим кормить режим, прекратим ходить на работу! Останемся дома. Так мы отстоим нашу страну, вернем в нее закон и справедливость. Только так мы защитим себя и своих близких от эпидемии, которая обрушилась на наш дом", – сказал лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский.

Активист подчеркнул, что режим слаб и беспомощен как никогда, а санкции уже добивают экономику, еще не вступив в полную силу.

"Но главная надежда на вас. Только вместе мы вернем власть в стране народу! 1 ноября не выходим на работу! 1 ноября начнется новая история нашей страны! Вместе и до победы!" – подытожил Дылевский.

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