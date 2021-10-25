Транспортный коллапс на границе Беларуси со странами ЕС продолжается 25.10.2021, 22:25

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Около 2200 фур скопилось на белорусском участке границы.

Около 2200 большегрузных автомобилей скопилось на белорусском участке границы со странами Европейского союза, передает naviny.online.

По данным Госпогранкомитета, больше всего фур ожидает своей очереди на литовском направлении:

Каменный Лог — более 330;

Привалка — более 230;

Котловка — более 190;

Бенякони — более 190;

Видзы — более 150.

Также огромные очереди сохраняются и на выезд в Польшу:

Козловичи — более 250;

Брузги — более 210;

Берестовица — более 170.

Очереди в Латвию имеются и на двух погранпереходах в это балтийское государство:

Урбаны — более 260;

Григоровщина — более 200.

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