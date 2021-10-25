Отменены вылеты из белорусских региональных аэропортов в Египет 25.10.2021, 22:36

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С чем это связано?

Как сообщают читатели onliner.by, они столкнулись с неприятной ситуацией. С их слов, в турагентствах заявили, что отменяются вылеты из региональных аэропортов в Египет после 10 ноября. Проверили: судя по всему, отдохнуть в Египте получится далеко не у всех белорусов.

Как сообщил представитель региональной туристической компании, основной источник проблемы — отказы на регистрацию, которые приходят от отелей Египта. Такие сложности возникают не только в Бресте, но и Витебске, Могилеве. Говорят, что в отелях не хватает мест, чтобы обслужить все заявленные рейсы.

«Сегодня закрыта Азия, всему миру некуда лететь, — рассказал представитель турфирмы. — Плюс к этому открыли чартерные рейсы в Египет немцам и англичанам, а они лакомый кусочек для египетских отелей. Мы видим, как сейчас отели бронируют по неделе, по две. Мало того, открывают ранее законсервированные отели, которые были закрыты 5 лет назад после теракта над Синайским полуостровом в 2015 году. Открыли даже курорт Марса-Алам, несмотря на то, что там сильные ветра с октября по май. Это в первую очередь не пляжный, а дайверский курорт».

Видимо, немалый ажиотаж привнесли и российские туристы, которые отправятся в Египет отдыхать в период нерабочей недели, объявленной в РФ с 30 октября по 7 ноября. Наш собеседник признался: такого действительно давно не было, чтобы Египет — и отказ.

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