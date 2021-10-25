«Настоящее время»: Пора белорусским рабочим взять будущее в свои руки 2 25.10.2021, 22:54

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1 ноября не выходим на работу.

Белорусское объединение рабочих (БОР) объявило о начале общенациональной забастовки с 1 ноября, сообщается в их телеграм-канале, передает "Настоящее время".

30 августа объединение заявило, что начинает "предзабастовочное состояние". Лидер БОР и член президиума Координационного совета Сергей Дылевский говорил, что эту инициативу поддерживает огромное количество работников белорусских госпредприятий, сферы частного бизнеса, медики, преподаватели, спортсмены и другие. Главной задачей "предзабастовки", по его словам, должна была стать общая мобилизация людей: физическая и финансовая подготовка людей.

В объединении отметили, что тогда были выдвинуты требования к властям, которые не были выполнены. "Так больше продолжаться не может. Пора рабочим взять будущее в свои руки, – говорится в заявлении. – Мы не можем просто смотреть, как полоумный гражданин разваливает наши предприятия и экономику страны".

Белорусское объединение рабочих призывает остановить производство по всей стране, пока "каждое из десяти требований не будет выполнено". "1 ноября не выходим на работу!" – сказано в обращении объединения.

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