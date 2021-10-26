Александра Герасименя: Свободные спортсмены будут бастовать и приглашают каждого присоединиться 26.10.2021, 7:41

фото: TRIBUNA.COM

Глава Фонда спортивной солидарности призвала белорусов к забастовке.

Свободные спортсмены и Фонд спортивной солидарности призвали белорусов присоединиться к забастовочному движению.

Всеобщая забастовка — один из самых доступных и безопасных способов заставить Лукашенко и его хунту уйти навсегда из жизни белорусов.

Только через общенациональную забастовку наши невиновные соотечественники смогут выйти из тюрьмы, а десятки тысяч беларусов вернуться на Родину. Только солидарность, и только всенародная забастовка помогут нам восстановить в Беларуси справедливость и закон. Свободу нам никто не подарит, сейчас все зависит только от нас самих.

Глава Фонда спортивной солидарности Александра Герасименя заявила:

— В спорте, когда мы выходим на площадку, арену или стадион, мы можем рассчитывать только на себя. Мы знаем, что рядом находится товарищи по команде, их отвага и сила, тренер и его подсказки, наши близкие и их вера. Но победу ты всегда добываешь сам своими действиями.

Нас пытаются лишить закона и прав, но мы это обязательно вернем! И в этом нам всем поможет наше главное мирное оружие — солидарность.

Посмотрите обращение свободных и честных спортсменов к белорусам! И поддержите эту инициативу!

Мы хотим перемен! Поэтому мы будем бастовать и приглашаем каждого присоединиться!

Бастовать могут все. Мы можем — значит, мы должны! Давайте действовать!

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