Судан охватили массовые протесты против военной хунты
- 26.10.2021, 7:46
Аэропорт Хартума закрыт, международные рейсы приостановлены.
Во время протестов в Судане, где произошел военный переворот, погибло как минимум семь человек, 140 получили ранения.
Об этом сообщает BBC.
Журналисты сообщили, что военные открывали огонь по протестующим, которые выступают за восстановление гражданского правления в Судане.
Один из активистов сообщил, что сначала военные применили светошумовые гранаты, а затем стали стрелять боевыми патронами.
Не смотря на отпор военных, протесты в стране не утихают. Аэропорт Хартума закрыт, международные рейсы приостановлены. Интернет и телефонная связь в Судане также не работают.
В Судане 25 октября начался второй за два года военный переворот — солдаты распустили переходное правительство и арестовали ключевых политиков и чиновников страны, в том числе премьер-министра Абдалла Хамдука. Тысячи людей вышли на улицы в знак протеста против переворота, который угрожает демократизации страны.
Последние два года в стране бразды правления делят между собой военные и гражданские группы. Это происходит в результате военного переворота и свержения президента Омара аль-Башира в 2019 году, который руководил Суданом 30 лет. Сейчас он находится под стражей в Судане, где его осудили по обвинению в коррупции. Экс-президента страны также обвиняют в геноциде и военных преступлениях.