Судан охватили массовые протесты против военной хунты 26.10.2021, 7:46

Аэропорт Хартума закрыт, международные рейсы приостановлены.

Во время протестов в Судане, где произошел военный переворот, погибло как минимум семь человек, 140 получили ранения.

Об этом сообщает BBC.

Журналисты сообщили, что военные открывали огонь по протестующим, которые выступают за восстановление гражданского правления в Судане.

Один из активистов сообщил, что сначала военные применили светошумовые гранаты, а затем стали стрелять боевыми патронами.

Не смотря на отпор военных, протесты в стране не утихают. Аэропорт Хартума закрыт, международные рейсы приостановлены. Интернет и телефонная связь в Судане также не работают.

В Судане 25 октября начался второй за два года военный переворот — солдаты распустили переходное правительство и арестовали ключевых политиков и чиновников страны, в том числе премьер-министра Абдалла Хамдука. Тысячи людей вышли на улицы в знак протеста против переворота, который угрожает демократизации страны.

Последние два года в стране бразды правления делят между собой военные и гражданские группы. Это происходит в результате военного переворота и свержения президента Омара аль-Башира в 2019 году, который руководил Суданом 30 лет. Сейчас он находится под стражей в Судане, где его осудили по обвинению в коррупции. Экс-президента страны также обвиняют в геноциде и военных преступлениях.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».