Белорусские врачи: Люди должны на месяц остаться дома и спасать себя 26.10.2021, 7:49

Медики рассказали об итальянском и скандинавском опыте самоорганизации для борьбы с COVID-19.

Telegram-канал «COVID-19 BY», который ведут белорусские медики, призвал белорусов оставаться дома.

В интервью сайту Charter97.org один из авторов канала рассказал правду о ситуации с COVID-19 в Беларуси.

— Как вы оцениваете ситуацию с COVID-19 в Беларуси? Насколько, по-вашим данным, все серьезно?

— Ситуация критическая. Мы поставили перед собой задачу собирать и транслировать все данные о COVID-19 в Беларуси. Мы стартовали лишь пять дней назад, но к нам уже стекается информация. Можно уверенно говорить, что число погибших в Беларуси превышает количество жертв на войне в Украине. Я намеренно употребил слово «погибших», потому что происходит именно геноцид.

Цифры — вещь упрямая. У нас пока нет прямого доступа к реальной статистике (видимо, эта информация открыта только для узкого круга людей), но даже то, что мы получаем из разрозненных источников, повергает в шок. Очевидно, что происходит целенаправленное уничтожение нации существами, захватившими власть. Назвать их людьми — сложно.

— Где, на данный момент, ситуация может быть сложнее: в столице или регионах?

— Под COVID-19 отдаются отделения медучреждений, никак не связанные с вирусологией. В регионах уже идет речь о передаче муниципальных помещений под нужды медиков. Если вопрос с помещениями еще как-то решается, то как рассказать о том, где не хватает аппаратов ИВЛ? Как описать теневую торговлю кислородом? И еще гораздо сложнее говорить о врачах. Это мужественные люди, которые сейчас находятся в самом эпицентре трагедии. Они же не роботы!

Вы спрашиваете, где сложнее... У меня нет ответа на этот вопрос, но он есть у Минздрава, который решил сделать вид, что ничего не происходит. Тем не менее, ритуальные агентства работают в три смены, а кладбища увеличиваются по всей стране.

— Какова роль действующей власти в нынешней ситуации с COVID-19 в Беларуси?

— Ответ короткий. Виновники геноцида. Предатели нации. Враги народа.

— Если смотреть на международный опыт борьбы с COVID-19, то какие действия вам ближе?

— В Италии был объявлен «Народный карантин». Люди месяц организованно занимались своим спасением: не водили детей в школы, не ходили на работу. Есть еще опыт Скандинавских стран, но ситуация нас приводит именно к «Народному карантину».

— Известный врач-инфекционист Никита Соловей заявил, что нынешние власти будут отвечать бездействие в период эпидемии перед белорусским народом и судом. Согласны ли вы с его заявлением?

— Сейчас для нас самое важное — донести до людей правду! Да, так быть должно'. А как оно будет — увидим. Надеюсь, скоро.

— Вы выступаете с призывом «остаться дома». Как это может повлиять на ситуацию с COIVD-19 в Беларуси?

— Возможно, выступать в Telegram гораздо легче, чем в реальном мире. Но что будет, если никто не будет говорить? Нам слишком долго затыкали рты и мы пришли к трагедии, геноциду и полному личностному бесправию. Мы хотим максимально показать ситуацию с пандемией и показать людям пути спасения, один из которых — это осознанное и самостоятельное решение остаться дома.

Мы не имеем права ждать. Врачей физически становится меньше, благодаря политике хунты и COVID-19. Необходимо продвижение правил самозащиты на время эпидемии. Мы, не сомневаясь, присоединились и поддержали двухнедельную акцию #covidfree.

Мы едины в своем стремлении защитить белорусов, все больше инициатив проявляют свою активную позицию по этому вопросу: НАУ, Белорусское объединение рабочих.

К борьбе с COVID-19 присоединяются все новые и новые сообщества, активисты, белорусы.

Только мы сами можем спасти себя.

Мы обязаны объединиться, чтобы нация могла выжить! Мы снова берем борьбу в свои руки!

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