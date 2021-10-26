Крупнейшее информагентство Украины: Белорусских рабочих призвали объявить общенациональную забастовку 1 26.10.2021, 8:00

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Пора сделать следующий шаг.

Белорусское объединение рабочих объявило о начале общенациональной забастовки с 1 ноября.

Информацию об этом опубликовало самое большое независимое информационное агентство Украины УНИАН.

"Мы отстаивали свои права год. Мы выставляли ультиматумы, выходили на марши, устраивали пикеты и голодовки. Но даже после этого нас игнорировали. Пора сделать следующий шаг. Это уже не просто борьба за голоса. Это борьба за наши права, за возвращение гордого звания "рабочий", за освобождение наших друзей и близких из тюрем", - говорится в сообщении.

К забастовке призвал Сергей Дылевский - белорусский активист, председатель стачкома Минского тракторного завода, глава Белорусского объединения рабочих.

Активисты выдвинули власти 10 требований:

1. Прекращение репрессий, освобождение всех политических заключённых и незаконно арестованных.

2. Приведение зарплат, стипендий и пенсий в соответствие с реальной экономической ситуацией в стране.

3. Начало прямых переговоров между властью и демократическими силами с обязательным участием рабочих лидеров о проведении новых президентских и парламентских выборов для разрешения политического и экономического кризиса.

4. Восстановление уволенных работников, исключённых студентов и гарантии безопасного возращения всех граждан, покинувших страну из-за репрессий.

5. Реализация права на деятельность независимых профсоюзов, в том числе на создание новых.

6. Реализация конституционного права граждан на свободное передвижение.

7. Реализация права граждан на защиту от COVID-19, в том числе путём вакцинации международно признанными вакцинами. Защита прав медиков.

8. Реализация конституционного права на свободу слова. Немедленное освобождение всех журналистов и блогеров.

9. Нормализация отношений со странами-соседями. Прекращение "гибридной" миграции.

10. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса.

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