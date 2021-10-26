Мнение: За каждое оскорбление Путина Лукашенко придется ответить лично, но в другой обстановке 16 26.10.2021, 9:42

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Все просчитано, агрофюрера переиграют.

Россия ставит ультиматум Лукашенко, чтобы в начале ноября были подписаны дорожные карты по интеграции. "Последний Инсайдер" подтверждает, что слитый опрос ВЦИОМ является не только истинным, но еще и ультимативным фактором, в соответствии с которым Лукашенко обязан подписать карты в срок, иначе будет реализован план Б, пишет телеграм-канал CYNIC.

Лукашенко естественно подписывать карты не хочет, поэтому устраивает медийный скандал и спускает с цепи "геройскую жену", которая заявляет, что Россию заполонили "медиатвари", к которым причисляет верных слуг российского режима.

Особенно досталось Канделаки и Сунгоркину. Издание последнего является одним из немногих, что попадали в кадр на рабочем столе Путина, поэтому Лука знает, что бьет в самое сердце восточного лидера. Он знает, что, обзывая Сунгоркина "медиатварью", унижает человека, близкого к президенту России. Он знает, что Канделаки - доверенная персона, поэтому, обмакивая ее в грязь, Лукашенко провоцирует медийный конфликт, но прямой реакции ведущих медиа не последует. Ответила Канделаки достаточно мягко, но пора разочаровывать Луку - Россия на идиотизм не ответит.

Более того, Кремль будет старательно записывать все издевательства картофельного лося, поэтому за каждую формулировку ему придется ответить лично, но в более неформальной обстановке.

Есть маленькая "ошибочка" в плане Дворца.

Московский друг пишет: "Есть 2 модели действия в зависимости от дальнейшего поведения Лукашенко. Если он воспользуется пространством для маневра, будет реализован план Б. Кандидат, а также его медийный успех будут обеспечены быстро и четко"

У Кремля есть план Б. А в нем есть договороспособный компромиссный кандидат, который одновременно устроит как Запад, так и Восток.

Все просчитано... Агрофюрера переиграют.

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