Украинский телеканал: Белорусские рабочие объявили общенациональную забастовку 1 26.10.2021, 10:02

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Они выдвинули десять требований.

Белорусское объединение рабочих приняло решение о проведении общенациональной забастовки. Акция стартует с 1 ноября и продлится до тех пор, пока требования забастовщиков не выполнят.

Об этом сообщил украинский телеканал 24tv.ua.

Бастующие планируют остановить производство по всей стране. У рабочих есть 10 требований – обязательных к исполнению.

Каковы требования Белорусского объединения рабочих:

Прекращение репрессий, освобождение всех политических заключенных и незаконно арестованных.

Приведение зарплат, стипендий и пенсий в соответствие с реальной экономической ситуацией в стране.

Начало прямых переговоров между властью и демократическими силами с обязательным участием рабочих лидеров о проведении новых президентских и парламентских выборов для разрешения политического и экономического кризиса.

Восстановление на работе уволенных работников, исключенных студентов и гарантии безопасного возвращения всех граждан, покинувших страну из-за репрессий.

Реализация права на деятельность независимых профсоюзов, в том числе на создание новых.

Реализация конституционного права граждан на свободное передвижение.

Реализация права граждан на защиту от COVID-19, в том числе путем вакцинации международно признанными вакцинами. Защита прав медиков.

Реализация конституционного права на свободу слова. Немедленное освобождение всех журналистов и блогеров.

Нормализация отношений со странами-соседями. Прекращение "гибридной" миграции.

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса.

Сейчас режим – слабый как никогда

Позицию белорусских рабочих озвучил председатель объединения Сергей Дылевский. Он подчеркнул, что сейчас режим Лукашенко – слабый как никогда – из-за мощных санкций Запада.

«Прекратим кормить режим, прекратим ходить на работу! Останемся дома. Так мы отстоим нашу страну, вернем в нее закон и справедливость. Только так мы защитим себя и своих близких от эпидемии, которая обрушилась на наш дом», – сказал Дылевский.

В Белорусском объединении рабочих напомнили, что именно они наполняют белорусский бюджет своими налогами. «Когда на МТЗ остановятся станки, когда с рудников на Беларуськалии выйдут шахтеры, когда транспортники не выедут из автопарков – всему наступит логичный конец», – уверены лидеры рабочих.

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