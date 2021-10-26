Ученые обнаружили, что Земля начала вращаться медленнее 2 26.10.2021, 8:28

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Причина остается загадкой для исследователей.

В последнее время специалисты отмечают то, что скорость вращения Земли перестала быть стабильной. К примеру, в прошлом году наша планета без видимой на то причины начала вращаться несколько быстрее. В этом же году снова произошло ее замедление.

Об этом сообщает Daily Star (перевод — planetanovosti.com).

Постепенно дело становится все более серьезным. Часть экспертов говорят о том, что в скором времени может потребоваться ведение новой отрицательной «високосной секунды» для того, чтобы можно было синхронизировать время с движением Земли.

Длительность каждого дня достигает 86,4 тысяч секунд. Для того, чтобы соответствовать Всемирному координированному времени, специалисты иногда производят добавление специальной «високосной» секунды. Лишняя секунда была добавлена в последний раз пять лет назад.

Ник Стаматакос рассказал о том, что они попытались составить модель того, как придется корректировать время в дальнейшем. В результате получилось рассчитать только следующие полгода. Причиной этого стало то, что планета неожиданно начинает вращаться то медленнее, то быстрее.

Стоит также обратить внимание на тот факт, что Луна постепенно отдаляется от Земли. Это может оказаться одной из причин нестабильности планеты. Ученые не исключают и того, что когда-то спутник вовсе может покинуть орбиту, что спровоцирует катастрофические последствия для совершенно всего живого, что есть на Земле.

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