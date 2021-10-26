Видеофакт: Лукашисты по ночам срывают с автобусов объявления об обязательном ношении масок

Видеофакт: Лукашисты по ночам срывают с автобусов объявления об обязательном ношении масок11
- 26.10.2021, 8:45
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Новое свидетельство преступлений режима.
Под покровом ночи водители сдирают с автобусов наклейки с призывом носить маски, пока в больницах не хватает кислорода для тяжело больных, в моргах заканчивается место, а на кладбищах сутками копают могилы.
Видео опубликовал телеграм-канал «Хартия 97%».
Напомним, что вчера в госучреждения начали массово приходить уведомления о том, чтобы они убрали все упоминания о масочном режиме.
Убрать упоминания о масочном режиме также потребовали от водителей общественного транспорта: