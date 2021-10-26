Мошенники запустили рассылку от имени «Белпочты»: проводят «розыгрыши» и «акции» 1 26.10.2021, 9:15

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Раскрыт новый метод похищения денег с банковских карточек белорусов.

Мошенники от имени «Белпочты» проводят якобы акции и розыгрыши, а также создают фейковые сайты от имени предприятия, которые используют для хищения денег с банковских карточек. Такие случаи в последнее время участились, предупреждает пресс-служба «Белпочты».

Как отмечается на сайте «Белпочты» в последнее время участились случаи звонков, где мошенники просят людей поучаствовать в акции или розыгрыше от имени почтового оператора.

По телефону надо ответить на несколько вопросов и отправить варианты ответа на предложенные номера или перейти по ссылкам на ложные сайты. Если все это сделать, то мошенники получают доступ к телефону человека. Могут заблокировать его или узнать нужную им, в том числе и финансовую, информацию.

Также участились случаи кибермошенничества. Мошенники создают фальшивые сайты «Белпочты» и обманом похищают деньги с банковских карточек.

Схема мошенничества проста. На бесплатных интернет-площадках мошенники размещают объявления о продаже различных товаров.

Покупателю предлагают совершить покупку с использованием сервиса национального оператора почтовой связи.

Далее, после уточнения личных данных, якобы необходимых для оформления доставки, покупателю дается ссылка на фишинговый сайт и предлагается осуществить оплату товара банковской платежной картой.

При этом внешние атрибуты сайта могут полностью копировать дизайн настоящего портала и содержать доменное имя, схожее с оригинальным Например, belpost.cc, belpost.site, belpost.one, belpost-pay.fun.

У «Белпочты» есть только одно зарегистрировано доменное имя — belpost.by.

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