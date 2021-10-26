Кремль не простит: план Путина предполагает отстранение Лукашенко от властных рычагов 7 26.10.2021, 9:41

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За последние дни произошло несколько важных событий.

За последнее время произошло несколько событий, которые поставили вопрос о нынешнем характере отношений Москвы и Минска.

В Беларуси было закрыто представительство «Комсомольской правды», а журналист Геннадий Можейко задержан. Владимир Путин, несмотря на анонс, так и не приехал в Минск на саммит лидеров стран ЕАЭС И СНГ.

Сергей Лавров приехал на заседание Совета министров иностранных дел СНГ, но встречи с Александром Лукашенко у него не было.

Газета «Коммерсантъ» пишет, что пакет из дорожных карт по углублению интеграции 4 ноября могут и не подписать.

Российские СМИ опубликовали секретные данные исследования ВЦИОМ, свидетельствующие о том, что большинство белорусов — против режима Лукашенко.

После этого пропагандисты на белорусском телевидении допустили ряд оскорбительных высказываний в адрес президента РФ Владимира Путина.

Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий в комментарии udf отметил, что отношения властей Беларуси и России ухудшаются.

«Несмотря на видимость отсутствия напряженности на самом деле стороны двигаются в направлении кризиса в двусторонних отношениях. Во многом это обусловлено тем фактом, что Кремль рассматривает политический кризис в Беларуси в качестве подходящих условий для вмешательства во внутренние дела страны и навязывания руководству Беларуси определенных параметров транзита власти через конституционную реформу. Она, по сути, предполагает отстранение Лукашенко от властных рычагов – для более эффективного продвижения российских интересов в Беларуси», – сказал Сивицкий.

По его мнению, Кремль предпринимает разные усилия для того, чтобы реализовать свою повестку дня. В том числе по-прежнему оказывает экономическое давление на Беларусь: не удовлетворяет запросы Минска насчет выделения очередных кредитов. Так в сентябре Путин пообещал только 630-640 миллионов долларов до конца 2022 года вместо запрашиваемых Минском 3 миллиардов долларов.

Также подвис вопрос о компенсации за «налоговый маневр» в российской нефтяной сфере и новый газовый контракт на 2022 год (хотя предварительно была достигнута договоренность о сохранении нынешней цены).

«Новый газовый контракт может стать очередной точкой напряжения. Формула ценообразования для Беларуси может измениться, а Минск не готов принять подобные условия. Не исключено, с этим связана возможная отсрочка подписания дорожных карт по углублению экономической интеграции», – полагает Сивицкий.

Он подчеркнул:

«Сам факт того, что Путин отменяет свои визиты и очные встречи с Лукашенко, является инструментом давления. Кремль демонстрирует если не изменение своей позиции, то как минимум сокращающуюся политическую поддержку».

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