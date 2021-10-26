Формула медиков: Стачка = здоровье белорусов 26.10.2021, 9:53

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Давайте сделаем себе отпуск на месяц.

Количество заболевших и умерших в Беларуси по неофициальным данным продолжает расти.

Больницы переполнены как в столице, так и на периферии. Система здравоохранения работает на пределе как человеческих, так и технических ресурсов. Аппаратов не хватает, медики заболевают, потому что невозможно работать в "красной" зоне в три смены, пишет телеграм-канал COVID-19 BY.

В этой, казалось бы, катастрофической ситуации "власть" отменяет масочный режим, а так называемая "статистика" продолжает безбожно врать.

К нашей небольшой радости белорусы, привыкшие ждать от "власти" лишь всякого рода подстав, правильно отреагировали на глупость минздрава: живенько надели маски.

Но и этого уже недостаточно. При той нагрузке, которую испытывают на себе медики и стационары, только немедленное резкое снижение ежедневного числа заболевших может стаблизировать ситуацию и спасти белорусов от национальной трагедии.

Пока "верха" с их низменными посылами сопротивляются здравомыслию изо всех своих оставшихся сил, белорусы, спасая себя и своих близких, должны пойти на решительные меры, чтобы не столько победить в этой схватке, но просто выжить.

Белорусское объединение рабочих вчера объявило дату начала Общереспубликанской забастовки. Согласно заявлению БОР, повсеместная стачка начнется 1 ноября. Принимая во внимание ситуацию с covid-19, стачка является еще одним поводом остаться дома и дать возможность спасти себя и жизни других белорусов.

Для любого из нас нет ничего дороже нашей собственной жизни. Пусть любое ваше решение опирается на эту ценность. Как это не назови - "стачка" , "народный карантин", да хоть "отпуск на месяц" - останьтесь дома. Это может спасти тысячи жизней белорусов.

Оставайтесь дома! Будьте здоровы! Стачке быть!

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