Ученые рассказали, как увеличить продолжительность жизни на 14 лет 1 26.10.2021, 10:01

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Надо соблюдать всего четыре правила.

Соблюдая всего четыре правила, можно увеличить продолжительность жизни на 14 лет, считают ученые. Для этого не требуется ничего необычного, а лишь практика здоровых повседневных привычек.

Как рассказал Еxpress со ссылкой на исследование, опубликованном в Plos Medicine, главным источником долголетия является здоровый образ жизни и правильное питание (перевод — u-news.com.ua).

Данное правило касается как мужчин так и женщин. Чтобы выяснить, как образ жизни человека, влияет на качество и длительность жизни, ученые проанализировали данные более 20 тысяч мужчин и женщин в возрасте от 45 до 79 лет без выявленных сердечно-сосудистых заболеваний или рака.

Участники исследования получали по одному баллу за каждую хорошую привычку, связанную со здоровьем: отказ от курения, физическая активность, умеренное потребление алкоголя, включение в меню фруктов и овощей, с общим баллом от нуля до четырех.

После 11-летнего наблюдения за исследуемыми, специалисты пришли к выводу, что все описанные выше хорошие привычки имеют влияние на продолжительность жизни. У тех, кто придерживался правил здорового питания, занимался спортом и не злоупотреблял алкоголь и не курил, организм был здоровее.

"Наиболее сильные тенденции наблюдались в отношении сердечно-сосудистых заболеваний", – отмечено в исследовании.

Ученые объяснили, что тут нет ничего удивительного. Так, например, фрукты и овощи богаты природными антиоксидантами и полифенолами – защитными соединениями, содержащимися в растениях, – которые уменьшают маркеры воспаления и снижают риск заболеваний.

Также их важной частью являются витамины и минералы, клетчатка. Напротив, алкоголь и сигареты отбирают года, подчеркнули специалисты. "Даже отказ от курения после 40 лет, уже может увеличить продолжительность жизни на 10 лет", – сказано в статье.

Они добавили, что частое потребление алкоголя было связано с более высокой частотой инсульта, фатальных аневризм, сердечной недостаточности и смертью.

"Взрослые, употребляющие от семи до 14 порций в неделю, могут рассчитывать, что в среднем проживут на шесть месяцев меньше. С увеличением порции их жизнь станет еще короче", – предупредили специалисты.

Они же акцентировали, что здоровый образ жизни предполагает умеренные физические нагрузки. Те, кто занимался спортом или выполнял ряд работ требующих физической отдачи, чувствовали себя лучше, меньше страдали ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями, что в свою очередь также влияло на продолжительность жизни.

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