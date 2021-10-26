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Ученые рассказали, как увеличить продолжительность жизни на 14 лет

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  • 26.10.2021, 10:01
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Ученые рассказали, как увеличить продолжительность жизни на 14 лет

Надо соблюдать всего четыре правила.

Соблюдая всего четыре правила, можно увеличить продолжительность жизни на 14 лет, считают ученые. Для этого не требуется ничего необычного, а лишь практика здоровых повседневных привычек.

Как рассказал Еxpress со ссылкой на исследование, опубликованном в Plos Medicine, главным источником долголетия является здоровый образ жизни и правильное питание (перевод — u-news.com.ua).

Данное правило касается как мужчин так и женщин. Чтобы выяснить, как образ жизни человека, влияет на качество и длительность жизни, ученые проанализировали данные более 20 тысяч мужчин и женщин в возрасте от 45 до 79 лет без выявленных сердечно-сосудистых заболеваний или рака.

Участники исследования получали по одному баллу за каждую хорошую привычку, связанную со здоровьем: отказ от курения, физическая активность, умеренное потребление алкоголя, включение в меню фруктов и овощей, с общим баллом от нуля до четырех.

После 11-летнего наблюдения за исследуемыми, специалисты пришли к выводу, что все описанные выше хорошие привычки имеют влияние на продолжительность жизни. У тех, кто придерживался правил здорового питания, занимался спортом и не злоупотреблял алкоголь и не курил, организм был здоровее.

"Наиболее сильные тенденции наблюдались в отношении сердечно-сосудистых заболеваний", – отмечено в исследовании.

Ученые объяснили, что тут нет ничего удивительного. Так, например, фрукты и овощи богаты природными антиоксидантами и полифенолами – защитными соединениями, содержащимися в растениях, – которые уменьшают маркеры воспаления и снижают риск заболеваний.

Также их важной частью являются витамины и минералы, клетчатка. Напротив, алкоголь и сигареты отбирают года, подчеркнули специалисты. "Даже отказ от курения после 40 лет, уже может увеличить продолжительность жизни на 10 лет", – сказано в статье.

Они добавили, что частое потребление алкоголя было связано с более высокой частотой инсульта, фатальных аневризм, сердечной недостаточности и смертью.

"Взрослые, употребляющие от семи до 14 порций в неделю, могут рассчитывать, что в среднем проживут на шесть месяцев меньше. С увеличением порции их жизнь станет еще короче", – предупредили специалисты.

Они же акцентировали, что здоровый образ жизни предполагает умеренные физические нагрузки. Те, кто занимался спортом или выполнял ряд работ требующих физической отдачи, чувствовали себя лучше, меньше страдали ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями, что в свою очередь также влияло на продолжительность жизни.

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