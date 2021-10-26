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В Сирии попытались подорвать колонну с российскими военными

  • 26.10.2021, 10:10
  • 2,806
В Сирии попытались подорвать колонну с российскими военными
иллюстрационное фото РИА «Новости»

Перед автомобилем колонны взорвалась бомба.

Российская сторона из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии заявила, что взрывное устройство сработало перед колонной российской военной полиции. Инцидент произошел при патрулировании трассы в Сирии.

Об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что перед головным автомобилем колонны произошел подрыв самодельного безоболочного взрывного устройства. Российские военнослужащие не пострадали.

Взрыв произошел в провинции Дераа в районе населенного пункта Умм-эль-Маатен.

В июне похожий инцидент произошел в провинции Хасеке. На неизвестном взрывном устройстве подорвался российский военный бронеавтомобиль. Один из российских военнослужащих погиб от полученных в результате взрыва травм.

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