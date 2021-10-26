В Германии разоблачили лукашенковскую схему «транзита мигрантов» 2 26.10.2021, 10:19

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Фото: dpa

Как она работает и как это остановить.

Приток нелегальных мигрантов через Беларусь и Польшу в Германию не прекращается. Deutsche Welle опубликовала репортаж о том, как устроена доставка беженцев в ФРГ, и о мерах Берлина по ее пресечению.

"Число выявленных нарушителей у германо-польской границы по-прежнему высоко. День ото дня оно, конечно, колеблется. Но тренд последних месяцев на значительный рост числа нелегальных переходов еще не остановлен", - сообщил корреспонденту DW представитель МВД Германии Стив Альтер (Steve Alter). Речь идет о беженцах главным образом из Ирака, Ирана, Сирии, Афганистана и Пакистана, попадающих в Германию через Беларусь, а затем - Польшу.

По данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF), с начала года этим маршрутом в Германию прибыло уже свыше шести тысяч соискателей убежища, причем, львиная доля - более пяти с половиной тысяч - начиная с августа.

Паспорта со штампом белорусских пограничников

Практически у всех выловленных или добровольно сдавшихся немецким властям нелегалов сотрудники полиции обнаруживают паспорта со штампом белорусских пограничников. Поэтому и сомнений не вызывает, что для прибытия в Евросоюз эти люди воспользовались именно "белорусским транзитом", который, как считают в Берлине, был открыт и существует не только с ведома, но и при активной поддержке минского режима.

Польским пограничникам беженцы стараются не попадаться

По дублинскому регламенту мигранты вообще-то должны подавать ходатайства о получении убежища в той стране, где они впервые пересекли границу Евросоюза. Но в Польше беженцы предпочитают не регистрироваться, стараются проскочить 700 километров с ее восточной границы до западной незамеченными и не оставив свои отпечатки пальцев в дактилоскопической базе данных ЕС.

Многим это удается, поэтому и число беженцев, которых немецкие власти могут отправить обратно в Польшу, крайне невелико. "Это вызвано тем, что во многих случаях невозможно установить обязанность польских властей заниматься мигрантами", - объяснил Стив Альтер. А без этого Польша отказывается принимать из Германии беженцев обратно.

От Минска до польской границы

В результате опросов нелегалов у немецких правоохранительных органов сложилось достаточно четкое представление о том, как именно работает "белорусский транзит".

Беженцы прибывают в Беларусь по воздуху. Об этом свидетельствуют пограничные штампы, поставленные в минском аэропорту. Перед этим некое "бюро путешествий" в стране исхода подает в белорусское консульство заявку на 30-дневную визу (если таковая требуется) от имени своего "клиента-путешественника", который заранее перевел требуемую сумму - она колеблется от 4 до 12 тысяч долларов - на депозитный счет.

По прибытии в Минск "туриста" в зависимости от купленного им пакета услуг либо отвозят в гостиницу, либо отправляют в зал ожидания. Когда набирается "комплект", группу сажают в автобус и отвозят к западной границе. Некоторые беженцы рассказывают немецким полицейским, что белорусские пограничники даже помогали им пройти на польскую сторону - резали проходы в проволочном заграждении или с помощью дронов находили безопасную лазейку в Польшу.

Из Польши в Германию на общественном транспорте

Уже на польской стороне беженцы с помощью геолокации в смартфоне определяют местоположение человека, который повезет их дальше на запад. Это затрудняет работу польских пограничников, поскольку беженцы не ведут телефонные разговоры, которые можно было бы прослушать.

Транспорт на польской стороне, как правило, представляет собой малый грузовой фургон типа Fiat Ducato или Renault Master, в кузов которого набивается по 30-40 человек. Есть и легковая машина сопровождения. Она едет на несколько километров впереди фургона для разведки. Если вдруг на дороге проверка, маршрут меняется.

Иногда контрабандисты попадаются. Особенно большим был "улов" 22 октября. За сутки - 14 задержаний по подозрению в содействии нелегальной иммиграции. Среди задержанных было два немца, остальные - граждане Польши, Сирии, Италии, Румынии, Ирана, Грузии и даже Узбекистана.

Самый последний этап - через польско-германскую границу - преодолевается разными способами: и на том же фургоне, поскольку проверки на автотрассах бывают только эпизодически, и пешком, и на такси, и на общественном транспорте, например, на 983-м автобусе, который ходит из польского Слубице в немецкий Франкфурт-на-Одере.

Уже на немецкой стороне беженцы делают селфи в качестве доказательства успешного прибытия в Германию. Только после этого организатор "путешествия" получает деньги с того самого депозитного счета. Все по-честному. Никакого обмана.

Давление Берлина на страны исхода

Чтобы остановить поток мигрантов в Германию через "белорусский транзит", немецкое правительство ведет переговоры и с авиакомпаниями, которые осуществляют рейсы в Минск, и со странами отправления.

С Ираком, например, уже удалось договориться - прямые рейсы из Багдада и других иракских городов в Беларусь прекращены. Зато, рассказал пресс-секретарь МИД ФРГ Кристофер Бургер (Christofer Burger) участились рейсы в Минск из Дамаска, Бейрута, Аммана, через Стамбул и через Объединенные Арабские Эмираты.

На переговорах с этими странами речь, очевидно, идет о той немалой финансовой помощи, которую им оказывает Германия в рамках программы содействия развитию. И Бургер вполне недвусмысленно дал понять, что именно угроза перекрыть этот финансовый источник побудила власти Ирака пойти навстречу немецким требованиям.

Авиакомпании рискуют лишиться прав на полеты в ЕС

В отношении авиакомпаний, обслуживающих белорусское направление (кроме Минска, кстати, международными считаются также аэропорты Витебска, Бреста, Гомеля, Гродно и Могилева), правительство ФРГ и Еврокомиссия используют другие методы воздействия: им угрожают аннулировать права на полеты в страны Евросоюза и даже внести ответственных лиц в санкционный список, заморозив их банковские счета, закрыв въезд и арестовав имущество.

По сведениям МИД ФРГ, среди беженцев, пользующихся "белорусским транзитом", особенно много выходцев с севера Ирака. И в этом регионе, знает Кристоф Бургер, особенно активны некие фирмы, которые целенаправленно агитируют местных жителей эмигрировать в Евросоюз, предлагая им пакет "туруслуг" с авиабилетом до Минска в одну сторону.

Нельзя запретить авиакомпаниям брать на борт самолета пассажиров с билетом one way, но если не быть преднамеренно наивным, говорит Бургер, можно понять, с какой целью отправляется в полет такой человек: "Поэтому в качестве первого шага мы просим такие компании должным образом обращать внимание на эту проблему, ведь если они станут частью такой системы, им придется считаться с соответствующими последствиями".

А о том, что речь идет именно о поставленной на широкую ногу и хорошо организованной системе нелегальной миграции в ЕС, свидетельствует тот факт, что к авиаперевозкам в Беларусь подключились ранее не обслуживавшие это направление небольшие и недавно появившиеся чартерные авиакомпании.

"Это усиливает наше подозрение в том, - говорит Стив Альтер из МВД ФРГ, - что круг тех, кто не пресекает такую контрабанду людей или даже ей содействует, достаточно широк и не ограничивается мелкими уголовниками".

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