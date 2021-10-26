Валдайские фейки Путина 26.10.2021, 10:28

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Фото: Getty Images

Пять странных утверждений из выступления главы Кремля.

Президент РФ Владимир Путин выступил на пленарном заседании клуба «Валдай» в Сочи, где произнес речь во славу консерватизма и ответил на вопросы других участников. Без утверждений, не соответствующих действительности, не обошлось, пишет The Insider.

1. О возвращении к закрытым государственным границам

— В последние десятилетия многие жонглировали броскими концепциями, согласно которым роль государства провозглашалась устаревшей и уходящей. Якобы в условиях глобализации национальные границы становятся анахронизмом, а суверенитет — препятствием для процветания. Вы знаете, я уже как-то говорил, хочу еще раз это сформулировать: так говорили и те, кто пытался вскрыть чужие границы, полагаясь на свои конкурентные преимущества, — вот что происходило на самом деле. А как только выяснилось, что кто-то где-то добивается больших результатов, так сразу возвращаются к закрытию границ вообще и прежде всего своих собственных — таможенных границ, каких угодно, стены начинают строить. Ну что, мы не видим этого, что ли?

Путин не уточнил, какие именно случаи имеет в виду. Когда он говорит о строительстве стен, вероятно, речь идет о заграждении на границе США и Мексики, известном как «стена Трампа», хотя начали его сооружать еще при президенте Клинтоне. Но если это так, то тезис Путина совершенно банален: вряд ли кто-либо когда-то всерьез отрицал роль государств в регулировании миграционных потоков. То же относится и к проволочным заборам, построенным во время европейского миграционного кризиса Венгрией и Испанией на их границах с Хорватией и Марокко.

Закрытие многих границ для передвижения в связи с пандемией COVID-19 — несомненно, временная мера, никак не связанная с долгосрочными тенденциями.

Что же касается таможенных границ, тут примеры найти сложнее. США при президенте Трампе отказались продлевать Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA), но его в результате заменило трехстороннее торговое соглашение Канады, Мексики и США, отличающееся от NAFTA лишь рядом количественных показателей. В некоторых аспектах новое соглашение оказалось даже ближе к открытию таможенных границ, чем прежнее; так, американские производители молока получили свободный доступ на рынок Канады.

Самый, наверное, известный случай восстановления таможенных границ и прекращения свободного передвижения рабочей силы — это Brexit. Но это скорее негативный пример: лишившись иностранных рабочих, Британия столкнулась с острой нехваткой бензина на заправочных станциях и различных товаров в магазинах; причина в том, что для доставки всего этого в стране не хватает водителей грузовиков. Таможенные же правила теперь приходится существенно смягчать, и настаивает на этом как раз инициировавший восстановление таможенной границы с ЕС Лондон.

2. Об ужасах политкорректности и «новой этики»

— Вот это, по-моему, должно нам кое-что напоминать о том, что сейчас мы видим. Глядя на происходящее в ряде западных стран, мы с изумлением узнаём отечественные практики, которые сами, к счастью, оставили, надеюсь, в далёком прошлом. Борьба за равноправие и против дискриминации превращается в агрессивный догматизм на грани абсурда, когда великих авторов прошлого — того же Шекспира — перестают преподавать в школах и университетах, потому что они, эти идеи, являются, как там считают, отсталыми. Классики объявляются отсталыми, не понимающими важности гендерного или расового вопроса. В Голливуде выпускают памятки, как и о чем нужно снимать кино, сколько персонажей какого цвета или пола там должно быть. Получается похлеще, чем отдел агитации и пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза.

«Похлеще» не получается: если в СССР «идеологически неприемлемые фильмы» не разрешали снимать, а в случае обнаружения крамолы в уже снятом фильме его «клали на полку», не выпуская в прокат, то в американском кино подобной практики нет и не может быть. Говоря о «памятках», Путин, скорее всего, вспомнил опубликованные в сентябре прошлого года новые стандарты выдвижения на «Оскар» в главной номинации — «Лучший фильм». Но стандарты направлены не на регулирование содержания фильмов, а на то, чтобы в киноиндустрии получали работу люди из «недостаточно представленных» групп населения — женщины, национальные меньшинства, ЛГБТ, люди с ограниченными возможностями. Установлены квоты для таких работников — и среди актеров, и среди тех, кто в кадре не появляется. Содержания фильмов касается лишь один пункт: может быть номинирован и фильм, при производстве которого эти квоты не соблюдены, если в центре его сюжета представители таких групп. Понимается это очень широко: достаточно, например, того, что центральным персонажем фильма окажется женщина. Никакой идеологической цензуры при этом нет, никто не препятствует съемкам и прокату фильмов, не соответствующих оскаровским критериям, да и номинировать их на «Оскар» не запрещено, но только не в категории «Лучший фильм».

Об истории с отказом от изучения Шекспира в одном из британских университетов, «потому что английский язык, как выяснилось, — язык колонизаторов», рассказала в июле Маргарита Симоньян, очевидно, опираясь на публикацию в британском таблоиде Daily Mail. Газета в июле 2021 года писала, что, по сведениям из анонимного источника, факультет литературы и театра Университета Восточной Англии решил отказаться от одного из модулей в курсе «Литература в истории», включающего изучение исторической хроники Шекспира «Генрих IV», и заменить его поэмой канадской поэтессы тринидадского происхождения Марлен Нурби Филип. Неизвестно, было ли сообщение Daily Mail с самого начала фейком или же университет решил отказаться от изменения программы под влиянием публикации, но в программе 2021/22 учебного года модуль «Литература в истории II», включающий «Генриха IV» и не включающий поэму Филип, значится.

И в любом случае спорное решение руководства одного не самого известного университета (182-е место в мировом рейтинге Times Higher Education), даже если оно было, — еще не основание для далеко идущих выводов.

3. Об уголовной ответственности для «иностранных агентов»

— Ваша озабоченность по поводу иноагентов. <…> Вы сказали о том, что это не через суд решается. А в Штатах тоже не через суд, там в Минюст вызывают. Вон спросите у «Russia Today», что там творят. Знаете, как жестко? Там до уголовной ответственности. У нас такого нет. Путин, очевидно, не знает о существовании статьи 330.1 Уголовного кодекса РФ «Злостное уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в связи с признанием лица выполняющим функции иностранного агента»:

1. Злостное уклонение от исполнения обязанностей по представлению документов, необходимых для включения в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, либо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, —

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента, и (или) учрежденного им российского юридического лица, выполняющего функции иностранного агента, либо неисполнение иным лицом, информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, установленных законодательством Российской Федерации требований в связи с признанием выполняющим функции иностранного агента, совершенные лицом, подвергнутым административному наказанию за деяние, предусмотренное частью 2 статьи 19.34.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, — наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

3. Неисполнение установленных законодательством Российской Федерации обязанностей по представлению в уполномоченный орган заявления (уведомления) о включении в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, и (или) отчета о деятельности, связанной с выполнением функций иностранного агента, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за деяние, предусмотренное частью 1 статьи 19.7.5-4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, либо неисполнение обязанности по представлению в уполномоченный орган заявления (уведомления) о включении в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, совершенное лицом, осуществляющим на территории Российской Федерации в интересах иностранного государства, его государственных органов, международной или иностранной организации, иностранных граждан, лиц без гражданства целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении указанными субъектами могут быть использованы против безопасности Российской Федерации (при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 275 и 276 настоящего Кодекса), —

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

4. О «Талибане», «избавляющемся от радикальных элементов»

— Мы сейчас видим, что происходит внутри Афганистана. К сожалению, там сохраняется присутствие группировок, в том числе ИГИЛ, есть уже жертвы среди движения «Талибан», которое в целом — мы видим эти примеры — старается как-то все-таки избавиться от этих радикальных элементов.

«Избавление от радикальных элементов» на практике выглядит так. Мужчинам в Афганистане запрещено брить бороды и посещать барбершопы, женщинам — заниматься спортом. В стране запрещена любая музыка за исключением песен религиозного содержания без инструментального сопровождения; известнейший исполнитель народных песен Фавад Андараби казнен. На следующий день после выступления Путина в «Валдае» пришло сообщение о том, что талибы обезглавили волейболистку из молодежной сборной Афганистана; две другие спортсменки этой команды смогли покинуть страну, остальные скрываются.

На этом фоне Путин высказывается в поддержку исключения «Талибана» из списка террористических организаций.

5. О европейцах, прививающихся «Спутником»

— Может быть, есть, наоборот, кто получает какую-то западную вакцину, но я многократно уже слышал такой разворот событий: приезжают граждане европейских стран, делают здесь, у нас, прививку «Спутником», а там справку покупают, что они привиты «Pfizer». Серьезно, причем это врачи говорят из европейских стран. Считают, что все-таки «Спутник» более надежный, более безопасный.

Подобный «вакцинный туризм» невозможен. На официальном сайте мэрии Москвы сказано:

«Вакцинация от COVID-19 в Москве доступна только иностранцам, которые работают или живут здесь постоянно».

Подобный порядок действует и в других регионах России. В Санкт-Петербурге заявки на вакцинацию иностранцев подают только организации-работодатели и учебные заведения. При этом иностранцам доступна только вакцина «Спутник Лайт», представляющая собой один из двух компонентов «Спутника V».

Выяснять, действительно ли кто-то в Европе покупает фальшивые справки о вакцинации зарегистрированными в ЕС препаратами, очевидно, нет смысла.

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