«Две тысячи рублей без образования, я считаю, неплохо» 26.10.2021, 10:43

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Белоруска рассказала, сколько можно заработать на уборке квартир.

Профессия уборщицы никогда не считалась престижной и тем более хорошо оплачиваемой. Но теперь появился спрос на клинеров — людей, которые помогают поддерживать чужой дом или квартиру в порядке и неплохо на этом зарабатывают. Мы нашли женщин, которые закупили пылесосы, химию, тряпки и построили на уборке маленький бизнес. Узнали, как они пришли в профессию и довольны ли своим заработком.

«Никто из знакомых об этом не знает», «Меня просто жизнь заставила», «Не хочу об этом открыто говорить», — так отвечали на нашу просьбу об интервью некоторые женщины, которые продвигают в интернете услуги по уборке квартир. Нашлись и те, кто своей работы не стесняется, пишет onliner.by.

«Убрала квартиру — и можно сразу идти в магазин»

«Это мой маленький, но гордый бизнес», — c улыбкой говорит Надежда. Ей 27 лет, училась на менеджера по туризму в колледже, но по специальности устроиться не смогла. Работала в продуктовых магазинах мерчандайзером и зарабатывала в среднем 600—700 рублей. Потом в качестве эксперимента решила попробовать себя в клининге. Начинала с работы в агентстве, через полгода ушла на свои хлеба.

— В клининговом агентстве у меня был процент, но в день я могла заработать 50 рублей максимум. Потом подумала: а почему бы не попробовать работать на себя? Есть разные сайты с объявлениями, я разместила свое, раз убрала, два убрала — и поняла, что люди ко мне обращаются, им нравится, как я работаю. Так начала подбирать химию и постепенно сформировала свой прайс.

Сегодня на поддерживающую уборку Надежда выезжает за 50—70 рублей (в зависимости от площади квартиры). Это лайтовый вариант, когда не нужно убирать сильные загрязнения. На такой заказ уходит в среднем 3—5 часов. Генеральную уборку девушка готова делать за 100—170 рублей — здесь цена зависит от «степени запущенности квартиры». Это тяжелая работа, которая отнимает целый день: «В 9 утра пришла, в 8—9 часов вечера закончила».

Работает девушка каждый день, но старается делать выходные. Клиентов ищет в Instagram, Facebook, есть также постоянные заказчики и те, кто обращается по рекомендациям.

Главное преимущество этой работы для меня в том, что деньги я получаю каждый день. Не нужно ждать зарплату или аванс. Сходила, убрала — и можно идти в магазин.

В месяц Надежда в среднем зарабатывает 1000—1200 рублей — не огромные деньги, но точно больше, чем на выкладке в продуктовом магазине, отмечает девушка. На ее скромные нужды и корм любимым котам хватает (а их в квартире целых три).

Есть и затраты: на химию в месяц обычно приходится тратить рублей 100, еще 70 рублей уходит на налог (у Надежды оформлена самозанятость).

— Можно было бы зарабатывать больше, будь у меня своя машина. Тогда я могла бы выезжать в коттеджи под Минском, там обычно ставки больше — до 200 рублей за такую уборку платят. В планах у меня тоже пойти учиться на права, чтобы ездить потом на машине.

По словам героини, уборку сегодня у нее заказывают люди с самым разным достатком. Это и предприниматели, и врачи, и преподаватели — все, кто сталкивается с нехваткой времени на домашнее хозяйство. Часто клинеров зовут после того, как со съемного жилья уезжают арендаторы. И обычно это тяжелые случаи.

— После квартирантов бывают очень грязные квартиры. Однажды убирала после иностранцев — там даже в шкафах были какие-то непонятные пятна от кофе. Помню, что до 11 вечера работала.

— А брезгливости не бывает? — интересуемся.

— Вы знаете — нет, я же обычно в перчатках убираюсь. Я люблю свою работу, мне нравится, что после меня квартира сияет, витает запах чистоты, который ни с чем не перепутаешь.

Из минусов работы Надежда выделяет только один — страдают руки.

— Вот посмотрите на них, — протягивает ладони девушка, показывая, как сильно портятся ногти и кожа от контакта с бытовой химией. — Даже когда в перчатках работаешь, все равно химия ядреная с водой под них затекает. Руки очень сильно сохнут, а в остальном меня все устраивает.

Рассказывать о своей работе знакомым девушка не стесняется. Верит, что со временем ее услуги станут еще более востребованными.

— А чего стесняться? В других странах люди не заморачиваются уборкой самостоятельно, они вызывают на помощь людей. Например, в том же Израиле такая услуга стоит 15 долларов в час. И я рада, что могу помогать людям.

«Устаю меньше, чем в офисе»

До рождения детей Ольга была офисным работником — продавала оборудование для кафе, ресторанов и прачечных. После двух декретов решила на работу не выходить, а поискать дело, которое можно будет безболезненно совмещать с воспитанием детей.

— Я поняла, что уже не смогу работать строго с 9 до 6, что мне нужно больше свободного времени. Стала думать, чем хотелось бы заниматься. Так совпало, что мы переезжали на съемную квартиру и нужна была уборка. В агентствах оказалось очень дорого, и я заказала эту услугу на барахолке. Пришли женщина с дочкой, никакой химии с собой не взяли, что-то убрали, конечно… Но я поняла, что эта услуга может быть разной по качеству, я могу убрать лучше. Тогда и решила попробовать.

Ольга говорит, что начинала два года назад с уборки квартир своим подругам — сначала помогала бесплатно, потом ей стали платить. На старте потратилась на оборудование: купила профессиональный пылесос Karcher, парогенератор, профессиональную химию и качественные тряпки. В общей сложности потратила около $1 тыс.

Расценки на услуги Ольги отличаются в зависимости от того, поддерживающая эта уборка или генеральная. С постоянных клиентов, у которых нужно всего лишь время от времени поддерживать чистоту, женщина берет 65—85 рублей (в зависимости от площади квартиры). Генеральная уборка стоит 4—5 рублей за квадратный метр, то есть за небольшую двушку 50 метров люди выкладывают 200—250 рублей.

— Есть у меня свои табу. Никогда не убираю после ремонта. При прорыве канализации тоже убирать не пойду — не могу, очень чувствительна к запахам, уже отказывала в таких случаях. И уборку после смерти не делаю — есть специализированные организации, которые этим занимаются. А в остальном никаких проблем не вижу, мне нравится убирать. Я уже взрослая тетя, мало чего стесняюсь и не считаю это стыдной работой.

Проблемы были только с родителями, которые говорили: «Когда ты уже найдешь нормальную работу?» А я отвечаю: это такая же работа, как и другие.

За месяц, работая на себя, можно зарабатывать около 1000—1200 рублей, рассказывает Ольга. Это будет более-менее свободный график, с двумя обязательными выходными.

— У меня обычно две поддерживающие уборки в день. Заказы, как правило, расписаны на месяц. Раньше работала и в выходные, но сейчас не хочу, для меня важно видеть, как дети растут, собственно, для этого уборкой и занялась.

Устаю меньше, чем когда был стандартный 8-часовой рабочий день, это я точно могу сказать.

Если задаться целью зарабатывать больше, можно выйти на доход до 2000 рублей, говорит Ольга. Особенно много заказов бывает перед Новым годом и Пасхой — людям очень хочется устроить генеральную уборку. Но лучше всего убирать так, чтобы окружить себя постоянными клиентами, тогда поток заказов будет круглый год.

— Сейчас я уже клиентов не ищу, а меня ищут. Если делать хорошо, как для себя, заказы будут постоянно. Порой люди думают, что надо что-то выбрасывать, а ты отмываешь это до состояния нового. Хозяева приходят — и я вижу их восторг, эти эмоции... Вот это мне нравится. А еще здесь ты сам по себе — я чувствую свободу.

Если болеют дети, к примеру, не нужно брать больничный и выдерживать какие-то косые взгляды. Прямо скажем, женщина после двух декретов у нас не нарасхват…

— А спина не болит после уборки? — пытаемся узнать, какие есть минусы в работе клинера.

— Конечно, усталость чувствуется. Но у меня физкультурное образование, и я понимаю, как правильную позу подобрать, как держать спину, пятиминутки отдыха делаю, — улыбается собеседница.

Ольга подчеркивает, что уборка квартир — ее осознанный выбор, который оказался удачным.

— У меня высшее образование, в работе тоже состоялась, а убираю не потому, что «на хлеб денег нет» или «жизнь заставила», просто мне это подходит. Ведь убирать тоже можно по-разному. Иногда вижу последствия работы некоторых клинеров — так просто волосы на голове шевелятся. Когда наносят одну химию, не смывая другую, например, и мебель страдает, особенно хромированные поверхности. Я считаю, что это профессия, в которой тоже можно учиться. Планирую и дальше развиваться в этой сфере, возможно, когда-нибудь клининговую компанию открою.

«Некоторые клиенты платят по 200 рублей за уборку»

В соцсетях Лилия пишет, что «создает погоду в доме». Говорит, что убрала уже 700+ квартир и очень довольна тем, что когда-то стала клинером.

— После школы я нигде не училась, мама нас растила одна, надо было помогать. Работала нянечкой в детском саду, потом в деревне занялась выращиванием клубники. Когда мы с мужем 5 лет назад переехали в Минск, устроилась сначала уборщицей в торговый центр, а потом пошла в клининговую фирму. Но с зарплатой там меня обманули, обещали 11 млн по тем деньгам, а получала я 6 млн — 600 рублей на сегодня. В городе, конечно, на эти деньги жить сложно.

По словам Лилии, для агентства не имело значения, насколько качественно она убирает — зарплата от этого не зависела.

— У каждого свое понятие чистоты, но я всегда убирала так, чтобы дом/квартира выглядели как новенькие. И клиентам это нравилось, некоторые предлагали работать у них без агентства, но я не соглашалась. А когда поняла, что платить мне в фирме не будут, сколько обещали, сказала клиентам, что ухожу, и они меня попросили остаться. Так я стала работать сама по себе.

Поначалу Лилия брала 45—50 рублей за уборку квартиры, а теперь клиенты готовы ей платить по 150—200 рублей. Говорит, стоимость зависит не от площади квартиры, а от того, насколько востребованы ее услуги здесь и сейчас.

— Вот была у меня цена — 120 рублей, а потом мне стали предлагать 150, и я беру уже больше клиентов по таким расценкам. А недавно по рекомендациям убирала квартиру, как обычно, на совесть, и мне уже 200 рублей предложили. Плюс такси оплачивают.

У женщины сегодня порядка 20 постоянных клиентов, загрузка в месяц получается приличная. Зарабатывать получается в среднем около 2000 рублей в месяц, это уже с учетом налога и расходов на чистящие средства.

— Вот посчитайте: клиент платит 200 рублей за уборку, и так каждую неделю. Это уже 800 рублей в месяц получается, а всего лишь 4 дня в месяц заняты.

То есть хорошо зарабатывать можно вообще не напрягаясь. Но для того, чтобы выйти на такие расценки, нужно пройти какой-то путь, наработать доверие у клиентов. И важно, чтобы к тебе все приходили по рекомендациям. Например, у меня у есть страничка в Instagram, но клиентов оттуда нет, приходят только по советам друзей/родственников. Тяжело людям нового человека в дом пустить и доверить ключи.

Своим заработком на сегодняшний момент Лилия более чем довольна. Сомневается, что даже с высшим образованием смогла бы столько получать.

— Более 2000 рублей в месяц с учетом того, что после школы нигде не училась, считаю, очень даже неплохо. Мои знакомые почему-то надеются, что зарплата сама вырастет. Не знаю, я в это не верила никогда, всегда понимала, что все только от меня зависит.

Лилия убеждена, что хорошим заработком в клининге не стоит соблазняться тем, кто завидует успешным людям. Обычно такое отношение сразу чувствуется.

— Человек должен быть богатым духовно, чтобы не завидовать богатству.

Когда я работала в фирме, насмотрелась на то, как девочки молодые ненавидят богатых людей, это было очень неприятно наблюдать.

Они думают, что если человек обеспеченный — значит, ему все легко досталось, просто с неба свалилось, это счастливый случай. Но лично я убедилась, что эти люди пашут порой 24 на 7, без выходных, у них просто есть цель и они ее добиваются, другой склад ума. Может, кто-то и получает наследство, но это очень редкие случаи.

На вопрос о том, не возникает ли чувства брезгливости во время уборки, Лилия однозначно отвечает: нет. Этот барьер она преодолела еще во время работы няней в детском саду. С другой стороны, сегодня у героини есть возможность выбирать клиентов, и в большинстве своем это люди, которые бережно относятся к своим домам.

— Когда я работала в агентстве, бывали случаи, когда просто был шок от того, как люди могут так жить. Когда ты приходишь в квартиру и не понимаешь, с чего вообще начинать. А сейчас нет — у моих постоянных клиентов всегда относительно чисто. И мне так приятно, когда клиентка мне говорит: «Боже, какое счастье, что можно уборку на кого-то спихнуть», то есть я чувствую, что помогаю людям. А еще работа нравится мне тем, что во время уборки есть возможность слушать аудиокниги, то есть я занимаюсь самообразованием. 6 часов работаешь — и 6 часов думаешь, вот такая роскошь. У многих сегодня и 15 минут нет на то, чтобы сосредоточиться и подумать о чем-то.

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