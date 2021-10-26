Нацбанк предписал банкам увеличить тарифы: насколько вырастут кредиты для белорусов?1
- 26.10.2021, 11:40
- 4,782
Регулятор назвал новые размеры ставок по кредитам.
Национальный Банк Республики Беларусь выпустил постановление № 306 от 22 октября 2021 года «О расчетных величинах стандартного риска». Сам Нацбанк рекомендует другим банкам повысить ставки по кредитам, пишет InfoBank.by.
В этом постановлении рекомендуются определенные ставки по кредитам, и они выше чем в предыдущем постановлении:
«… по новым кредитам в национальной валюте, предоставленным юридическим лицам (за исключением кредитов, предоставленных на льготных условиях за счет средств республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов), — 15,33 процента годовых.
По новым кредитам в национальной валюте, предоставленным физическим лицам (за исключением кредитов, предоставленных на льготных условиях за счет средств республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов), — 20,29 процента годовых».
Напомним, что ранее (в августе) для юридических лиц рекомендовались ставки 14,87 процента годовых. А для физических лиц — 19,02 процента годовых.
Поэтому сейчас следует ждать повышения ставок по кредитам, предлагаемых белорусскими банками.