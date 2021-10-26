Нацбанк предписал банкам увеличить тарифы: насколько вырастут кредиты для белорусов? 1 26.10.2021, 11:40

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Регулятор назвал новые размеры ставок по кредитам.

Национальный Банк Республики Беларусь выпустил постановление № 306 от 22 октября 2021 года «О расчетных величинах стандартного риска». Сам Нацбанк рекомендует другим банкам повысить ставки по кредитам, пишет InfoBank.by.

В этом постановлении рекомендуются определенные ставки по кредитам, и они выше чем в предыдущем постановлении:

«… по новым кредитам в национальной валюте, предоставленным юридическим лицам (за исключением кредитов, предоставленных на льготных условиях за счет средств республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов), — 15,33 процента годовых.

По новым кредитам в национальной валюте, предоставленным физическим лицам (за исключением кредитов, предоставленных на льготных условиях за счет средств республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов), — 20,29 процента годовых».

Напомним, что ранее (в августе) для юридических лиц рекомендовались ставки 14,87 процента годовых. А для физических лиц — 19,02 процента годовых.

Поэтому сейчас следует ждать повышения ставок по кредитам, предлагаемых белорусскими банками.

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