ТСН: В Беларуси рабочие объявили общенациональную забастовку 2 26.10.2021, 11:54

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Белорусы выдвинули так называемой «власти» 10 обязательных требований.

Белорусское объединение рабочих объявило о начале общенациональной забастовки от 1 ноября. Они будут бастовать до тех пор, пока так называемая власть не выполнит все 10 требований рабочих, сообщает украинский телеканал ТСН.

Об этом заявил председатель Белорусского объединения рабочих (БОР) Сергей Дылевский.

По его словам, в Беларуси сейчас предзабастовочное состояние. Однако оно перейдет в общенациональный протест, если не будут выполнены их требования:

Прекращения репрессий, освобождения всех политических заключенных и незаконно арестованных.

Приведение зарплат, стипендий и пенсий в соответствие с реальной экономической ситуации в стране.

Начало прямых переговоров между властью и демократическими силами с обязательным участием рабочих лидеров о проведении новых президентских и парламентских выборов для разрешения политического и экономического кризиса.

Восстановление на работе уволенных работников, исключенных студентов и гарантии безопасного возвращения всех граждан, покинувших страну из-за репрессий.

Реализация права на деятельность независимых профсоюзов, в том числе на создание новых.

Реализация конституционного права граждан на свободное передвижение.

Реализация права граждан на защиту от COVID-19, в том числе путем вакцинации международно признанными вакцинами. Защита прав медиков.

Реализация конституционного права на свободу слова. Немедленном освобождении всех журналистов и блогеров.

Нормализация отношений со странами-соседями. Прекращение "гибридной" миграции.

"Давайте перестанем кормить режим, прекратим ходить на работу! Останемся дома. Так мы отстоим нашу страну, вернем в нее закон и справедливость. Только так мы защитим себя и своих близких от эпидемии, которая обрушилась на наш дом", — заявил Сергей Дылевский.

Он отметил, сейчас режим в стране слаб и беспомощен, как никогда. Санкции добивают так называемый режим самопровозглашенного президента Лукашенко. Поэтому он призвал рабочих поддержать общенациональную забастовку.

"Главная надежда на вас. Только вместе мы вернем власть в стране народу! 1 ноября не выходим на работу! 1 ноября начнется новая история нашей страны! Вместе и до победы!", — заявил председатель Белорусского объединения рабочих.

Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.

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