«Перекличка» тунеядцев, рост тарифов, подорожание обуви: что изменится в Беларуси с ноября 1 26.10.2021, 12:07

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Новшества, которые скажутся на толщине кошельков.

С 1 ноября подорожают услуги мобильных операторов и «Белтелекома». В следующем месяце должны обновить базу тунеядцев. До 15 ноября нужно успеть заплатить земельный налог и на недвижимость, иначе грозят пеня и штраф. В следующем месяце для строителей пересмотрят оплату труда. С 1 ноября также должны пересмотреть размеры минимальных трудовых и социальных пенсий, а также некоторые пособия на детей и бюджет прожиточного минимума. В следующем месяце также может подорожать некоторая обувь.

Сайт zerkalo.io составил подборку ноябрьских изменений, которые могут сказаться на толщине наших кошельков.

Обновят базу тунеядцев

В ноябре обновят список трудоспособного населения, которое не занято в экономике. Тем, кто попадет в него и у кого есть в собственности жилье, придется оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение.

Напомним, первые списки не занятых в экономике сформировали к 1 февраля 2019 года. После этого их ежеквартально обновляют. Документы, которые подтверждают работу или обучение за границей, нужно предоставить в комиссию по координации работы по содействию занятости до 21 октября, 21 января, 21 апреля и 21 июля соответственно.

Успеть заплатить земельный налог и за недвижимость

До 15 ноября надо успеть заплатить земельный налог и на недвижимость. Тем, кто не уплатит сборы вовремя, грозят пеня и штраф.

Суммы налогов, которые не были уплачены в бюджет добровольно, взыскиваются через суд с начислением пени за каждый календарный день просрочки. За неуплату или неполную уплату налагается штраф в размере 15% от неуплаченной суммы налога, но не менее 0,5 базовой величины (14,5 рублей).

Может подорожать некоторая обувь

С 1 ноября в Беларуси будут маркировать обувь, то есть наносить на нее специальные маркировочные знаки. «Реализация остатков обуви после 1 ноября разрешается только после ее маркировки. Остатки обувных товаров должны быть промаркированы до 1 марта 2022 года», — уточняют в Министерстве по налогам и сборам.

Как поясняют участники рынка, из-за этого нововведения может подорожать некоторая обувь. Цены вырастут, как ожидается, у мелких торговцев и ИП. Это связано с затратами на маркировку.

Подорожает мобильная связь и интернет-услуги

Компания МТС повысит с 1 ноября некоторые тарифы на свои услуги. Ранее подорожание анонсировали на 1 октября для физических и юридических лиц в среднем на 4%, но в итоге перенесли на ноябрь.

С 1 ноября «Белтелеком» повысит тарифы на некоторые услуги доступа в Интернет. До этого сообщалось, что их поднимут с 1 октября: рост должен составить в среднем 4%. Перенос сделали «по согласованию с регулятором».

Компания А1 также повысит некоторые тарифы на услуги связи (изначально планировали поднять с 1 октября, но потом перенесли).

По планам властей, мобильная связь, Интернет, стационарная телефонная связь, почтовые услуги должны подорожать на 4% в четвертом квартале. Это предусмотрено для компенсации роста затрат, но не выше уровня прогнозируемой базовой инфляции.

Пересмотрят некоторые пособия на детей и пенсии

С 1 ноября пересмотрят бюджет прожиточного минимума. Сейчас он составляет 283,46 рубля. Его либо увеличат, либо оставят на прежнем уровне. Пропорционально росту БПМ меняются и размеры некоторых пособий, которые предоставляются при рождении детей. Новый размер БПМ будет действовать до конца января следующего года.

Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, также должны пересмотреть.

Со следующего месяца также должны пересмотреть минимальные трудовые и социальные пенсии, которые привязаны к размеру бюджета прожиточного минимума. К примеру, социальная пенсия по возрасту сейчас составляет 141,73 рубля, а минимальная пенсия по возрасту (без учета доплаты в 20% от средней зарплаты) — 70,87 рублей.

Запустят новый рейс из России

Российская авиакомпания Nordwind Airlines планирует в ноябре запустить рейсы из Москвы в Гомель. Полеты, судя по сайту компании, будут осуществлять трижды в неделю — по понедельникам, средам и субботам. Первый вылет должен состояться 10 ноября.

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