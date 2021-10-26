В России за сутки впервые умерли от COVID-19 более 1100 человек

В России за сутки впервые умерли от COVID-19 более 1100 человек4
- 26.10.2021, 12:31
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«Лидером» по росту статистики стал Краснодарский край.
За последние сутки в России от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 1106 человек, что стало новым максимумом с начала пандемии, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба. Более 1100 человек в сутки умерли от COVID-19 впервые — до этого в течение недели ежедневно умирали больше 1 тыс. человек, сообщает РБК.
Больше всего летальных исходов за последние сутки традиционно зафиксировано в Москве (86) и Санкт-Петербурге (72), однако от зафиксированных здесь летом максимумов показатели пока далеки. 28 июня было объявлено о смерти в Москве 124 больных COVID-19, в Петербурге худший результат был зафиксирован днем позже (119 смертей).
В число лидеров по уровню смертности за последние сутки вошли:
Краснодарский край — 40;
Нижегородская область — 39;
Московская область — 38;
Башкирия — 35;
Ставропольский край — 34;
Саратовская область — 31;
С начала пандемии в России от COVID-19, по данным федерального оперативного штаба, умерли 232 775 человек. Однако Росстат только по август текущего года насчитал более 417,5 тыс. летальных исходов. Ведомство включает в свою статистику умерших от других заболеваний на фоне COVID, а также тех, у кого вирус обнаружили уже после смерти.
За последние сутки в России выявлено 36 446 новых случаев заражения COVID-19. При этом наибольшее число больных обнаружено в Москве (6074), Московской области (2930), Санкт-Петербурге (2735) и Самарской области (1278).