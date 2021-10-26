За сутки ЕС развернул 720 нелегалов, штурмовавших границу с территории Беларуси 4 26.10.2021, 12:34

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Есть и задержанные.

За минувшие сутки страны Европейского союза не впустили на свою территорию 720 мигрантов, намеревавшихся незаконно пересечь границу со стороны Беларуси.

Пограничная служба Польши в Twitter сообщила, что 25 октября было зафиксировано 582 попытки незаконного пересечения границы с белорусской территории. Задержаны девять нелегальных мигрантов: четыре гражданина Таджикистана, четыре— Сомали и гражданин Ирака. С начала октября задокументировано почти 14 тыс. попыток нелегального перехода через белорусско-польскую границу.

Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГ) сообщила, что за минувшие сутки в страну не впустили 120 мигрантов со стороны Беларуси. Число нелегалов, попытавшихся пересечь белорусско-литовскую границу за месяц, выросло почти вдвое — с 981 в сентябре до 1.739 за прошедший период октября.

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