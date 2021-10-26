Социологи рассказали, кто может встретиться во втором туре президентским выборов в Украине 2 26.10.2021, 12:11

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Однако оба потенциальных кандидата теряют популярность.

В случае проведения выборов президента Украины в ближайшее воскресенье за действующего главу государства Владимира Зеленского проголосовали бы 26% тех, кто примет участие в выборах и определился. Во втором туре он, скорее всего, сошелся бы с экс-президентом Петром Порошенко. Такие данные социологического опроса опубликовал "Центр Разумкова", пишет "Зеркало недели. Украина".

Согласно данным исследования Владимира Зеленского поддерживают 17% всех опрошенных или 26% голосующих. Далее список поддержки кандидатов будет выглядеть так:

Петр Порошенко -14%,

Юрий Бойко – 12%,

Юлия Тимошенко – 10%,

Дмитрий Разумков - 9%

Евгений Мураев – 6%

Игорь Смешко – 5%

Владимир Гройсман – 3,5%

Анатолий Гриценко – 3%

Олег Ляшко – 2%

Сергей Притула – 2%

Руслан Кошулинский – 2%

Виталий Кличко – 1%.

При этом поддержка Зеленского по сравнению с концом июля-началом августа 2021 г. снизилась с 19,5% до 17% среди всех опрошенных. Также по сравнению с январем 2021 года меньше сторонников Петра Порошенко - уровень поддержки упал с 12% до 9% среди всех опрошенных. С лета почти вдвое упала поддержка Юрия Бойко - с 13 до 7% среди всех опрошенных.

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