Социологи рассказали, кто может встретиться во втором туре президентским выборов в Украине

Социологи рассказали, кто может встретиться во втором туре президентским выборов в Украине2
- 26.10.2021, 12:11
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Однако оба потенциальных кандидата теряют популярность.
В случае проведения выборов президента Украины в ближайшее воскресенье за действующего главу государства Владимира Зеленского проголосовали бы 26% тех, кто примет участие в выборах и определился. Во втором туре он, скорее всего, сошелся бы с экс-президентом Петром Порошенко. Такие данные социологического опроса опубликовал "Центр Разумкова", пишет "Зеркало недели. Украина".
Согласно данным исследования Владимира Зеленского поддерживают 17% всех опрошенных или 26% голосующих. Далее список поддержки кандидатов будет выглядеть так:
Петр Порошенко -14%,
Юрий Бойко – 12%,
Юлия Тимошенко – 10%,
Дмитрий Разумков - 9%
Евгений Мураев – 6%
Игорь Смешко – 5%
Владимир Гройсман – 3,5%
Анатолий Гриценко – 3%
Олег Ляшко – 2%
Сергей Притула – 2%
Руслан Кошулинский – 2%
Виталий Кличко – 1%.
При этом поддержка Зеленского по сравнению с концом июля-началом августа 2021 г. снизилась с 19,5% до 17% среди всех опрошенных. Также по сравнению с январем 2021 года меньше сторонников Петра Порошенко - уровень поддержки упал с 12% до 9% среди всех опрошенных. С лета почти вдвое упала поддержка Юрия Бойко - с 13 до 7% среди всех опрошенных.