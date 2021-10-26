В общественном транспорте Минска сняли все объявления о необходимости носить маски 12 26.10.2021, 13:10

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фото: onliner

Преступное поручение Таракана исполнено.

Еще недавно общественный транспорт Минска был довольно густо снабжен информацией о необходимости ношения масок. Бумажные объявления висели снаружи и внутри, были задействованы бегущие строки, голосовые сообщения призывали пассажиров предохраняться. Теперь в минских автобусах наблюдается странное явление: про защиту больше не говорят, объявления куда-то подевались. Некоторые, впрочем, продолжают надевать маски и так, но далеко не все, пишет onliner.by.

На стеклах автобусов, где раньше висели предупреждения о важности масок, теперь только следы клея и, похоже, ногтей. Бумажки зачищали очень тщательно. При этом реклама и другие объявления не тронуты.

Кстати, бегущие строки кое-где все еще агитируют за маски: возможно, не успели убрать текст.

В троллейбусах похожая картина: про маски и другие защитные меры напоминают только следы клея.

Чтобы понять, что происходит, журналисты позвонили на прямую линию «Минсктранса». Здесь подтвердили: в транспорте перестали оповещать про масочный режим. Отменены тематические бегущие строки, больше не включают сообщения по громкой связи.

Объяснили это тем, что отозвано прежнее распоряжение о необходимости масок. При этом отметили: граждане по-прежнему могут пользоваться масками. Получить внятный ответ, зачем понадобилась столь тщательная зачистка уже существовавших объявлений, пока не удалось.

Напомним хронологию этой странной борьбы.

9 октября белорусам директивно велели надеть маски и соблюдать дистанцию. Начались рейды по соблюдению масочного режима. Вели речь даже о возможных штрафах для нарушителей.

15 октября Минздрав объявил о приостановке плановой медпомощи.

19 октября состоялось большое совещание у Таракана, на котором решили открутить все назад и вернуться к тактике первой волны.

22 октября Минздрав упорядочил плановую медпомощь и фактически смягчил ковидные ограничения.

При этом медики продолжают призывать людей предохраняться и вакцинироваться.

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