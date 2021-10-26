Ученые раскрыли еще один секрет египетских мумий 26.10.2021, 13:10

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Древние египтяне проводили сложную мумификацию еще 4000 лет назад.

В 2019 году в Саккаре (Египет) ученые исследовали гробницу мемфисского некрополя, который считается старейшим и крупнейшим некрополем Древнего царства (середина XXVIII — середина XXI века до нашей эры). В известняковом саркофаге археологи обнаружили мумию высокопоставленного чиновника по имени Хуви. Рядом нашли множество артефактов, а еще всех удивили стены: они просто сверкали яркими красками, почти не потускневшими от времени, пишет Naked science.

Стены коридора, ведущего в погребальную камеру, были расписаны «королевскими» цветами — что указывает на родство покойного с правящей династией. Кроме того, на одной из стен изобразили самого Хуви, сидящего за столом с подношениями. Иными словами, богатая неразграбленная гробница — подарок египтологам. Но все оказалось не так просто.

Гробницу датировали временами фараона V династии Джедкары Исеси (приблизительные годы правления — 2414-2375 до нашей эры). У ученых уже было представление о том, как мумифицировали тела умерших в тот период. И, надо сказать, делали это египтяне еще довольно примитивно: с элементарным высушиванием (не всегда успешным), без удаления мозга и лишь иногда с удалением внутренних органов. Внешнему облику умершего уделяли больше внимания, чем внутреннему. Смолы в период Древнего царства для мумификации практически не использовали.

Мумия Хуви была иной. Для ее изготовления применили довольно большое количество смолы и льна — то есть сделали так, как много веков спустя. Эта мумия пропитана высококачественными смолами и завернута в полоски ткани высшего сорта. Поэтому археологи предположили, что она моложе гробницы, причем солидно. Тогда и яркие, невыцветшие краски на стенах показались более объяснимыми.

Два года специалисты-египтологи под руководством профессора Салимы Икрам (Salima Ikram) из Американского университета в Каире изучали останки Хуви. И сейчас они говорят о том, что мумия все же относится к эпохе Древнего царства. Надо отметить, что это открытие, с одной стороны, снимает ряд вопросов. Например, среди найденных в гробнице артефактов были канопы — специальные сосуды, используемые в процессе мумификации для хранения внутренностей. И датировали их периодом Древнего царства. То есть предположение о том, что мумия была «моложе» гробницы, выглядело странно еще два года назад.

С другой стороны, профессор Икрам говорит, что это переворот в египтологии: «Это полностью меняет наше представление об эволюции мумификации. Используемые материалы, их происхождение и связанные с ними торговые пути кардинально повлияют на наше понимание Египта Древнего царства». Она подчеркнула, что удивлена качеством и количеством льна, который использовали для изготовления мумии: так много его, по словам Салимы Икрам, находят уже только во времена XXI династии — то есть более чем через 1000 лет после жизни Хуви. Анализы смолы, примененной при работе над телом, показали, что она была импортирована с Ближнего Востока — скорее всего, из Ливана. Существование этих материалов в Египте того времени означает, что торговля с соседними государствами уже в середине III тысячелетия до нашей эры была более обширной, чем считалось ранее. Это важно, поскольку до сих пор убедительных сведений о торговле Египта с Ливаном в ту эпоху не было.

Вообще, развитие мумификации — индикатор роста знаний древних людей о человеческом теле, а также о механизмах действия многих соединений. Прежде чем египтяне получили детальные представления о том, насколько быстро начинаются процессы разложения в тех или иных органах, они не могли оценить, нужно ли удалять часть из них для лучшей сохранности мумий. Если такие знания получили уже к XXV-XXIV векам до нашей эры, то это косвенно указывает и на то, что уровень общемедицинских представлений той эпохи был выше более ранних оценок.

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