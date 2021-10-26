Анжелика Агурбаш: Сядем дома и будем сидеть с запасами гречки 2 26.10.2021, 13:12

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Анжелика Агурбаш

Лукашенко нужно устроить праздник непослушания.

Знаменитая певица Анжелика Агурбаш высказалась о возможности забастовки в Беларуси. Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский призвал белорусов остаться дома с 1 ноября:

— Это был бы очень действенный механизм, если бы мы все устроили Лукашенко праздник непослушания. 90 % белорусов должны запастись гречкой, водой, продуктами питания и просто остаться дома. Пандемия же сейчас. Все, давайте устроим праздник непослушания. Все, кто не за Лукашенко: не пускайте детей ни в школу, ни в институт, никуда.

Просто сядем дома и будем сидеть. С запасами гречи. Даже допускаю то, что он может и свет, и тепло отключить. Но надо будет сидеть, чтобы показать ему, он должен понять, кто за него, а кто против него, кто его поддерживает, а кто нет.

Вот если бы получился такой праздник непослушания, который мы бы устроили, белорусы бы устроили, начиная от рабочих и заканчивая всеми системами, структурами бизнеса и всеми слоями населения! Вот тогда бы это было действенным.

Я абсолютно уверена, что есть смельчаки сейчас, смелые люди, которые выйдут в стачки, в забастовки.

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