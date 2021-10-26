Духовник Путина выдал патриарху Кириллу «черную метку» 8 26.10.2021, 13:26

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В России готовятся к «смуте».

Мысли о наступлении смутных времен все чаще и чаще посещают умы российских элитариев в период разворачивания трансфера. Подспудная борьба за Кремль идет не шуточная, хотя и скрыта от глаз публики, но отдельные эпизоды противостояний все же просачиваются, сея тревогу в умах, пишет телеграм-канал «Сито Сократа».

Одним из инициаторов тревожных мыслей стал митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). Данный видный функционер РПЦ, духовник президента Путина уже много лет ведет свою игру против действующего патриарха Кирилла (Гундяев), который пребывает в опальном состоянии. Тесно связанный с КГБ-ФСБ патриарх, известный под позывным «Михайлов» крайне сильно дискредитировал православное духовенство непомерной жаждой к богатству и мирским утехам, что вызвало негативную реакцию даже у видавших виды кремлевских чиновников. Также хорошо известно о церковной цензуре, введенной Кириллом: в РПЦ существует только мнение патриарха, у других служителей не может быть своей публичной позиции ни по каким вопросам.

Однако, похоже, митрополит Тихон не желает больше подчинятся воле Кирилла-ретрограда, и решительно напоминает о своем особом статусе, а также претензиях на то, чтобы быть сменщиком на патриаршем престоле. Владыка дал очень важное интервью, в котором содержатся значимые моменты.

Во-первых, обращает на себя внимание откровенное заискивание перед личностью Путина, в столь льстивой форме, что даже для чинов РПЦ мысли Шевкунова кажутся одиозными. Тихон, который «лишь немного знает Путина» сравнивает его с Христом. Он видит в нем мессию, несущего «крест правителя», и который не только спас Россию, но теперь еще должен ее сохранить. Он прямо указывает на необходимости восстановления в РФ монархического строя, ведь «единственное, что может строить русский народ в государственном строительстве, – это монархия. Единовластие, оно естественно для нашей страны». Это откровенное подпевание антиконституционной схеме «обнуления».

Правда из поля зрения Тихона выпадает непомерное воровство «царя», беспредел силовиков, бесконечные потоки пропаганды федеральных каналов, гибридная война Кремля в разных частях мира.

Духовник сокрушается лишь в том, что Путин не бессмертен, и в это главная проблема. Именно на это рассчитывают враги России, которые поджидают лишь момента, чтобы начать смуту. Тихон разносит российскую интеллигенцию, видя в ней пособников разрушительных тенденций, которые не дают черни быть государственником. «Переставая быть государственником, русский человек становится разрушителем», - резюмирует он.

Во-вторых, митрополит рисует мрачные картины будущего для России. Пандемия – это третья мировая война, и от нее будут страшные потери. Российское общество внутри вибрирует и дрожит, т.к. его разрушают изнутри, в том числе с помощью информационной войны. И здесь бывший выпускник ВГИКа, известный своими фильмами «Гибель империи. Византийский урок » и «Гибель империи. Российский урок» продвигает месседжи: жадность элиты ведет к краху, ведь помогает врагам вести успешную пропаганду против России. Страна быстрыми темпами движется к новому 1917 году: «С помощью умело подготовленного общественного мнения и советчиков со стороны был вбит клин в отношения общества и власти и спровоцирован всплеск тирании и репрессий. От бездуховности общество легко шагнуло к беспределу». Текущие условия пандемии дают идеальные условия, чтобы сковырнуть «путинское долгое государство».

В-третьих, Тихон прямо возлагает вину за предстоящую бурю на патриарха Кирилла. Он выдает патриарху черную метку, ведь при нем в РПЦ прогрессирует невнятная церковная проповедь, которая уже один раз привела к «февральской революции», а дальше все само покатилось…

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