Из-за камеры скорости у белоруски неожиданно начали исчезать деньги с карточки 1 26.10.2021, 13:32

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Никаких извещений о нарушении и штрафе девушка не получала.

Обычно о наличии штрафа за превышение скорости, зафиксированное автоматической камерой, хозяева автомобилей узнают из почтового отправления. Оно выглядит как обычный конверт, в котором лежит постановление. Но как узнать о штрафе, если письмо не приходило? Жительница Гродно уверяет, что деньги начнут списывать с карточки. Так было у нее.

«С 7 по 10 октября с моих карточек стали исчезать деньги. Сначала 9 рублей, потом 6 и 2, следом еще 3 доллара с валютной карточки, — цитирует автовладелицу AutoGrodno. — Я подумала, что доступ к карточкам получили третьи лица, и позвонила в банк. Но там меня удивили, сказали, что деньги списывает Отдел принудительного исполнения. Мне стало интересно, что произошло, и шаг за шагом я дозвонилась до инспектора, которая вела мой вопрос».

Инспектор пояснила девушке, что она задолжала 29 рублей по линии ГАИ. Сообщила, как оплачивать задолженность через ЕРИП. Больше пояснить не успевала, сославшись на занятость. Оплатив 29 рублей, хозяйка машины поехала в ГАИ. Но там ей порекомендовали снова связаться с Отделом принудительного исполнения. «Так я снова позвонила в ОПИ и попыталась узнать подробности, — говорит собеседница. — На этот раз мне сообщили, что это штраф за превышение скорости. Что превысила я 21 июля на 15 км/ч и штраф составляет половину базовой — 14,5 рубля. Пеня составила еще 14,5 рубля».

От Onlíner: на самом деле понятие пени в данном случае неприменимо. На оплату штрафа дается один месяц с даты вступления постановления в законную силу (ст. 17.2 ПИКоАП). При неуплате штрафа физлицом в срок постановление могут направить по месту получения зарплаты. В случае если к процессу подключается ОПИ (орган принудительного исполнения), то он имеет право взимать принудительный сбор. Его размер — 10 процентов от суммы требования, но не менее 50 процентов одной базовой (согласно ст. 120 Закона «Об исполнительном производстве»), что на сегодня составляет 14,5 рубля.

Водитель оплатила 29 рублей, и в скором времени на ее карточки вернулись все списанные суммы. «В этой истории никто не смог мне пояснить, почему я не получила уведомление по почте, почему мне не сообщили номер постановления, чтобы я могла оплатить штраф заранее, без передачи дела в орган принудительного исполнения. Думаю, что в наше время, когда IT-сектор так стремительно развивается, нужно отправлять уведомления хотя бы с помощью SMS», — считает девушка.

Она заверяет: «Проживаю и зарегистрирована по одному адресу. Почту я проверяю по несколько раз в неделю — мне так нужно по работе. Поэтому я уверена, что письма не было». Сейчас единственной возможностью узнать наличие штрафа остается раздел на официальном сайте МВД, который становится доступен после регистрации и входа в «Личный кабинет». В нем доступна информация о штрафах за любое нарушение по линии ГАИ. В том числе и по камерам фотофиксации скорости.

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