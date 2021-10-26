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Зеленский о решении передать скифское золото Украине: Затем и Крым вернем

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  • 26.10.2021, 13:51
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Зеленский о решении передать скифское золото Украине: Затем и Крым вернем
Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua

Политик назвал вердикт суда долгожданной победой.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «долгожданной победой» решение суда Амстердама передать скифское золото Украине.

Об этом он написал в Twitter, пишет сайт nv.ua.

«Долгожданная победа в суде Амстердама! «Скифское золото» вернется в Украину. Благодарен суду за справедливое решение, а командам Минюста, МИД и Минкульта за результат», — написал он.

По словам Зеленского, Украина всегда возвращает свое.

«Сначала вернем «скифское золото», а затем и Крым», — написал он.

Во вторник, 26 октября, после семи лет разбирательств Апелляционный суд Амстердаме постановил передать скифское золото Украине.

Дело о скифском золоте: коротко

В 2016 году окружной суд Амстердама принял решение о возвращении Украине скифского золота. Предметом спора была коллекция из 565 экспонатов, предоставленных Амстердамскому археологическому музею Алларда Пирсона для выставки Крым — золотой остров в Черном море.

Выставка проходила в 2014 году и завершилась после оккупации Крыма РФ. Согласно украинскому законодательству, такие объекты являются частью музейного фонда Украины и Министерство культуры Украины должно решить, куда вернутся экспонаты.

В связи с этим в августе 2017 года музеи оккупированного Крыма подали апелляционную жалобу на решение о возвращении ценностей.

В июле 2019 года Апелляционный суд Амстердама отложил принятие окончательного решения по этому делу, и вот наконец-то оно было принято в пользу Украины.

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