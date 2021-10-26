Телеканал Euronews рассказал о забастовке, которая начнется в Беларуси 1 ноября 2 26.10.2021, 14:22

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Белорусов призвали остаться дома.

Председатель Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский объявил, что с 1 ноября в Беларуси начинается общенациональная забастовка, и призвал жителей страны не выходить на работу, сообщает телеканал Euronews.

Забастовка объявлена в связи с тем, что власти Беларуси не выполняют требования, которые были выдвинуты Белорусским объединением рабочих. В числе требований - прекращение репрессий и освобождение всех политических заключённых; приведение зарплат, стипендий и пенсий в соответствие с реальной экономической ситуацией в стране, а также начало прямых переговоров между властью и демократическими силами о проведении новых президентских и парламентских выборов.

Сергей Дылевский в опубликованном на YouTube видеообращении заявил, что выполнять эти требования власти не собираются.

"Так больше продолжаться не может. Пора рабочим взять будущее в свои руки. Мы не имеем права тянуть дальше, пока наши родственники, друзья и соратники сидят в тюрьмах, пока наши матери и сестры, братья и отцы погибают в переполненных больницах от коронавируса", - говорит Дылевский.

Лидер Белорусского объединения рабочих заявил, что производство по всей стране будет остановлено, пока каждое из 10 требований не будет выполнено.

"Режим слаб и беспомощен как никогда, санкции добивают луканомику, еще не вступив в полную силу! Мы готовы изменить нашу страну, мы готовы сказать «Хватит над нами издеваться», мы готовы вбить последний гвоздь в крышку гроба этого режима!", - говорится в заявлении.

Сергей Дылевский во время массовых протестов после объявления результатов президентских выборов в Беларуси возглавлял стачком Минского тракторного завода (МТЗ). Однако в октябре прошлого года был вынужден покинуть страну.

В октябре в интервью польской газете "Rzeczpospolita" Дылевский рассказал, что не хотел уезжать, но власти не оставили ему выбора:

"Меня признали экстремистом, против меня было возбуждено уголовное дело. Скажу честно, я не хотел уезжать из Беларуси, говорил на эту тему с бастующими коллегами, они решили, что я должен уехать, чтобы продолжить работу", - сказал Дылевский.

Он сообщил, что поддерживает контакты с рабочими более 20 государственных предприятий.

"У нас есть свои люди на важнейших производствах во всех областных городах страны. Сегодня мы уже знаем, что сотрудники многих белорусских заводов готовы полностью остановить работу", - отметил Дылевский.

В августе прошлого года Минский тракторный завод приостановил работу из-за забастовки.

На встречу с рабочими приезжал премьер-министр республики Роман Головченко. Забастовки проходили на многих предприятиях Беларуси.

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