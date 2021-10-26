Гнев султана Александр Гостев, «Радио Свобода»

26.10.2021, 14:28

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Реджеп Эрдоган

Фото: AP

Экономические последствия для Турции от внешней политики Эрдогана очевидны.

Решение президента Реджепа Эрдогана объявить десять глав диппредставительств западных стран в Анкаре, включая послов семи государств – союзников самой Турции по НАТО, в том числе посла США, персонами нон грата стало самым большим конфликтом Турции с Западом за все два десятилетия пребывания Эрдогана у власти. Причина – попытка заступничества западных стран за давно сидящего в тюрьме известного турецкого политического активиста, правозащитника и филантропа. Но инициатива оказалась, мягко говоря, провальной - вскоре западные послы быстро извинились, а Эрдоган их простил.

"Эти послы не имеют права осмелиться прийти и начать нам приказывать, что делать! Да кто вы вообще такие? Я отдал необходимые распоряжения главе нашего МИДа Мевлюту Чавушоглу и сказал, что нужно сделать: пускай этих 10 человек немедленно объявят персонами нон грата. Они еще узнают и поймут Турцию! А в тот день, когда они откажутся понимать и узнавать нас – они уйдут!" Эти слова Реджеп Эрдоган под одобрительные возгласы толпы произнес вечером 24 октября в городе Эскишехир, выступая на многотысячном митинге сторонников своей Партии справедливости и развития.

Ранее в субботу, 23 октября, Эрдоган приказал выслать из страны послов десяти западных стран – США, Германии, Франции, Нидерландов, Канады, Новой Зеландии, Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции. Столь резкий шаг официальная Анкара объяснила призывом этих дипломатов освободить из-под ареста обвиняемого в попытке государственного переворота турецкого общественного деятеля, правозащитника, бизнесмена и филантропа Османа Кавалу.

В понедельник, 25 октября, это решение в очередной раз рекордно обвалило, еще сильнее, курс турецкой лиры. Однако своего Реджеп Эрдоган добился - Канада и США отправили в этот же день президенту Турции "заверения в уважении турецких законов". Турецкие СМИ пишут, что Эрдоган "благосклонно принял" эти заявления, так что хотя бы этих двух послов, очевидно, пока из Турции не высылают. "Их новое заявление показывает, что они сделали шаг назад. Теперь они будут осторожнее в заявлениях", - подчеркнул Эрдоган, добавив: "Либо вы примете величие нашего государства, либо будете продолжать бороться в яме высокомерия и злобы до тех пор, пока не задохнетесь".

Осман Кавала – очень известный в Турции человек, в первую очередь как создатель многочисленных НПО, начавших свою работу еще в 90-е годы прошлого века и занимающихся самыми разными проектами, от правозащиты и борьбы с уничтожением лесов и эрозией почвы до популяризации за рубежом турецкого искусства, кино и культурного наследия. Кавала известен также как щедрый спонсор международной правозащитной организации Amnesty International, человек, активно сотрудничавший в организации различных инициатив в отдаленных и слаборазвитых регионах своей страны, например, с Институтом имени Гёте, Генеральным консульством Швеции в Стамбуле, посольством Нидерландов или Французским институтом Турции.

Кроме того, Осман Кавала был одним из основателей в Турции международной грантовой сети, созданной Джорджем Соросом – и прекратившей свою деятельность в Турции в 2018 году из-за давления властей. В 2020 году Кавала, находясь за решеткой, получил престижную Международную премию имени убитого в Стамбуле в 2007 году за свою деятельность турецко-армянского журналиста Гранта Динка, вручаемую за достижения в деле защиты прав человека.

При этом Осман Кавала, судя по всему, начал раздражать Реджепа Эрдогана с самого начала политической деятельности обоих, еще когда последний был мэром Стамбула в 90-е годы. Когда же Эрдоган впервые возглавил правительство, в 2003 году, проблемы Кавалы с каждым годом начали становиться все серьезнее. Он десятки раз задерживался полицией и спецслужбами и представал перед судом по самым разным обвинениям.

В 2013 году, когда во многих слоях турецкого общества недовольство "султаном" Эрдоганом достигло пика (особенно среди более образованных и ориентированных на западно-демократические ценности жителей Стамбула), Осман Кавала начал очень активно протестовать против застройки городского парка Гези, расположенного рядом со знаменитой площадью Таксим. Массовые народные протесты, начавшиеся как экологическая акция, в тот год скоро превратились в политическое выступление, а после вмешательства полиции и грубого насилия с ее стороны – и в беспорядки. Эрдоган уже тогда заявлял, что организаторы митингов в парке Гези и на площади Таксим "связаны с террористами" и "оплачиваются иностранными недругами страны". Однако тогда Кавала остался на свободе.

Впервые надолго за решетку Осман Кавала попал в 2017 году, когда Эрдоган уже три года как был президентом – после новой волны антиправительственных выступлений, в организации которых вновь власти обвинили в том числе и Кавалу. Позднее ему вменили в вину и давние митинги на площади Таксим.

Несмотря на то, что по всем этим обвинениям Осман Кавала потом был оправдан, на свободу он не вышел – под давлением Эрдогана его тут же обвинили по новым, еще более серьезным статьям. На этот раз – в причастности к организации провалившегося летом 2016 года военного путча.

Чрезвычайное положение, объявленное в Турции в июле 2016 года (и действующее в той или иной форме до сих пор), дало президенту Реджепу Эрдогану возможность арестовать огромное количество политических активистов, правозащитников и журналистов и закрыть более 100 независимых СМИ. В январе – феврале этого года в турецких городах, в основном в Стамбуле и Анкаре, прошли новые массовые митинги молодежи и студентов, грубо подавленные полицией и спецслужбами. Сам Эрдоган вновь назвал демонстрантов "террористами" – деятельность которых координируется "из-за рубежа", в том числе "такими людьми, как Кавала".

При этом в Турции продолжает нарастать тяжелый экономический кризис, усугубленный пандемией COVID-19. Цены на продукты за год выросли в среднем более чем на 35 процентов, а уровень инфляции поднялся почти до 18 процентов – наивысший показатель с лета 2019 года. Уровень безработицы, особенно среди людей младше 30 лет, стал просто гигантским.

Новые президентские и парламентские выборы в стране должны произойти в 2023 году. На этом фоне Реджеп Эрдоган, рейтинги которого непрерывно снижаются, похоже, сейчас занят лишь спасением себя во власти и поиском новых способов удержаться у руля государства. В том числе – за счет отвлечения внимания публики на внешнеполитические проблемы, с помощью разных громких заявлений и, очевидно, еще более громких провокационных поступков, как в последние месяцы.

Одним из ярких эпизодов, демонстрирующих резко ухудшившееся отношение турецкого президента к Западу и его ценностям (а также и к женщинам, особенно в политике), стал вызвавший нешуточный скандал в апреле этого года так называемый "эпизод со стулом", или "софагейт". Тогда главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, прилетевшей в Анкару вместе с председателем Евросовета Шарлем Мишелем на переговоры с Эрдоганом, чтобы упросить его не выходить из Стамбульской конвенции по защите прав женщин, не досталось кресла во время начала беседы – на глазах у журналистов. Фон дер Ляйен пришлось некоторое время стоять, растерянно разводя руками, после чего ее усадили в стороне на диван – ни стула, ни кресла рядом с турецким президентом для нее так и не нашлось (хотя для Шарля Мишеля стул был).

В целом за последние несколько лет Реджеп Эрдоган сумел поругаться, кажется, со всеми ведущими странами мира и персонально со многими их лидерами, от Владимира Путина и Дональда Трампа с Джо Байденом до Ангелы Меркель и даже Си Цзиньпина – после чего с некоторыми вновь помирился. Насколько осознанно турецкий президент ведет свою внешнюю политику? Вот что думает о поведении турецкого лидера политолог-востоковед, старший преподаватель департамента политической науки Высшей школы экономики в Москве Леонид Исаев:

– Эрдоган заметно набрался уверенности за последние годы. Его поступки стали гораздо более смелыми, более рискованными. При этом он в чем-то остался верен своим базовым принципам и самому себе. Сейчас, по степени своего влияния и по степени поддержки, это совсем другой человек, нежели в начале нулевых годов. На сегодняшний день это все-таки для многих турок безоговорочный лидер страны.

– Так можно ли сказать, что его стратегия поведения по внешней политике успешна? Он не боится ни с кем поссориться, ни с США, ни с Евросоюзом, ни с НАТО, ни с Россией, кстати говоря, – и, похоже, чаще добивается поставленных целей. Или нет?

– Мне кажется, что он все-таки боится – но при этом рискует. А успехи его достаточно относительны. Если мы посмотрим хотя бы на турецкую политику в Сирии, то это же провал! Потому что Анкара стала заложником тамошнего конфликта, высасывающего из нее последние ресурсы. Экономические последствия для Турции от внешней политики Эрдогана очевидны – ее экономика переживает в последние годы крайне паршивые времена. Я бы эту его политику характеризовал как вечный риск, но, опять же подчеркну, в определенных случаях оправданный.

– С учетом всего последнего десятилетия, возможна ли ситуация, что мир наконец устанет от всех эскапад Эрдогана, от его поведения и у Турции появятся действительно очень большие внешнеполитические проблемы?

– Пока всего, что делает Эрдоган, недостаточно для того, чтобы мир от него устал в том смысле, о котором вы говорите. Я с трудом себе могу представить ситуацию, при которой Турция останется в одиночестве, ввиду как ее геополитического, стратегического расположения, так и ввиду целой совокупности глобальных вопросов, которые так или иначе на Турции замыкаются. Это и проблемы беженцев из Азии и Африки, и организации исламистов, и все прочее. Поэтому с Анкарой в любом случае придется разговаривать и договариваться. И безусловно, учитывая характер Эрдогана, сделать это будет сложно. Все-таки в его руках сосредоточено много рычагов воздействия, в том числе и на Европейский союз. Реджеп Эрдоган – объективная реальность современной международной политики, с которой придется считаться, нравится она нам или нет.

Александр Гостев, «Радио Свобода»

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