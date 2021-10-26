Чем закончится бесконечный ремонт «Адмирала Кузнецова»? 3 Александр Коваленко, sprotyv.info

26.10.2021, 14:41

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Авианесущий крейсер проще было продать под казино.

В своих материалах, посвященных авианесущему крейсеру "Адмирал Кузнецов", в особенности его ремонту, я отмечал, что процесс модернизации и восстановления данного корабля может принять бесконечный характер. Бесконечный, поскольку завершение ремонтных работ, по тем или иным причинам, будет регулярно сдвигаться вправо.

Напомню, что в апреле 2018 года Минобороны РФ, после почти годичной задержки, наконец-то заключило с ОСК контракт на выполнение работ по ремонту и модернизации авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

В 2019 году президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что план по проведению ремонтных работ авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" готов и завершится ремонт в 2021 году. В том же году заместитель министра обороны России Алексей Криворучко, сообщил о том, что ремонт крейсера затянется до конца 2022 года, без учета цикла послеремонтных испытаний (от полугода до года).

Между тем, анализируя ход ремонтных работ и периодичность происходящих при этом ЧП, я неоднократно утверждал, что ни один из объявленных сроков возвращения "Адмирала Кузнецова" в строй не удастся выполнить. Более того, проведение бесконечно-долгих ремонтных работ на данном крейсере выгодно тем, что это позволяет бесконечно долго распиливать выделяемый на эти работы многомиллиардный бюджет.

И вот, что называется, не пришлось долго ждать, как выяснилось, что "Адмирал Кузнецов" не будет передан флоту в 2023 году.

Такой поворот обусловлен тем, что генеральный директор ОСК Алексей Рахманов сейчас лично лоббирует ремонт на авианесущем крейсере не одного котла, а всех четырех. В свою очередь это продление ремонтных работ на не менее чем на год и, конечно же, выделение дополнительных бюджетных средств. То есть, грубо говоря, передача "Адмирала Кузнецова" будет сдвинута уже на 2024 год?

На самом деле – нет.

Дело в том, что в России осуществление ремонтных работ с силовыми установками подобного уровня сложности, всегда проходили, скажем так, не гладко. В целом, современной России не особо удается в ее технических и технологических реалиях, в полной мере овладеть процессами создания и проведения технического обслуживания силовых агрегатов.

А потому, даже если ремонтные работы котлотурбинных агрегатов "Адмирала Кузнецова" и удастся завершить в течение года, то за этим последует процесс испытаний. Испытания могут занять от полугода до года, то есть передачу "Кузи" флоту можно смело сдвигать на 2025 год? В принципе да, но, опять же, это при условии, что ремонтные работы пройдут идеально в срок, а в ходе испытаний не будет выявлено никаких дефектов.

Но мы ведь прекрасно с вами понимаем, что в России это не реально и ремонтные работы котлов не уложатся в срок и в ходе испытания котлов после ремонтных работ, конечно же, будут выявлены дефекты.

В 2018 году я был полностью уверен в том, что Россия не сможет осилить ремонт и тем более модернизацию "Адмирала Кузнецова" в срок, и я оказался прав. Теперь я уверен в том, что его триумфальная передача флоту не пройдет в 2023 году, а ремонт затянется намного дольше.

Окажусь ли я прав и на этот раз? Покажет только время. Ну, а пока, как не вспомнить мой материал 2019 года «Проще продать под казино, или О бесконечном ремонте «Адмирала Кузнецова»". И вправду, проще было продать под казино.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, sprotyv.info

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