Десять главных вопросов о масках в пандемию COVID-19 26.10.2021, 14:52

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Почему белорусам стоит их носить, несмотря на заявления властей.

Главное: когда рядом люди, нужно носить маску. Достаточно и правильной многоразовой маски, но мыть ее нужно в горячей воде с мылом и после каждого использования. И не высовывать из-под маски носа, пишет сайт телеканала «Белсат».

Маски действительно работают?

Да, это многократно доказано. Есть научные исследования, которые показывают, что маски существенно уменьшают распространение коронавируса. Хороший обзор исследований есть здесь. Вирус SARS-CoV-2 распространяется через так называемые аэрозоли – капли микроскопических размеров, которые выдыхает инфицированный (даже если болеет без симптомов). Маски, даже самые лучшие, не дают стопроцентной защиты от заражения, поэтому следует не только носить маску, но и вакцинироваться, и держать социальную дистанцию по крайней мере 1 метр (в США рекомендуют дистанцию минимум – 1,8 метра).

Дома или в чистом поле маску носить не нужно?

Нужно, когда близко могут быть больные. В целом медики не настаивают на том, чтобы маски носили дома и в местах, где можно держать дистанцию метр-два. Но если дома кто-то имеет симптомы респираторных заболеваний, нужно изолироваться от этого человека, и когда контакт необходим, обоим носить маски. Также нужно носить маску дома, если с вами живет человек со слабым иммунитетом. Шансы подхватить коронавирус на улице значительно меньше, чем в помещении. Но обязательное ношение масок на улице кое-где вводят, когда ситуация с коронавирусом критическая. Ведь больной может передать коронавирус даже с дистанции свыше 6 метров, а новые штаммы – более заразны, чем «начальная версия» вируса. Поэтому лучше снимать маску только в действительно малолюдных местах.

Можно хоть высунуть нос?

Маска должна закрывать нос, рот и подбородок. Иначе не сработает. Высунуть нос можно, если вокруг никого нет. Если же кто-то рядом есть, любое отверстие, даже сбоку, даст вирусу пройти. Поэтому важно подобрать такую маску, которая полностью облегает лицо (бородатым будет тяжелее, может придется состричь часть бороды – но нужно помнить, что борода не останавливает вирусов), и при надобности подрегулировать завязки.

И детям надо носить, и животным?

Детям с 6 лет — лучше да, животному – нет. WHO и UNICEF рекомендуют носить маски так же, как взрослым, детям с 12 лет. Детям 6-11 лет – при условии широкого распространения вируса (как на момент публикации в Беларуси) и при условии, что дети смогут правильно пользоваться маской (этому нужно учить и за этим нужно следить взрослым). Американская академия педиатров рекомендует, чтобы дети с 2 лет носили маски. Специальные детские маски есть в продаже, нужно только выбрать правильный размер. Обычные домашние животные же, похоже, не переносят тот самый коронавирус, с которым сейчас борется человечество (он, похоже, является мутацией вируса летучих мышей, теорию лабораторного происхождения еще проверяют).

Если уж переболел или вакцинировался, маску нужно носить?

Лучше носить. Есть несколько причин: пока вакцинировано недостаточно людей, к тому же новые штаммы сильнее затрагивают детей, а вакцинированные могут болеть без симптомов. Шансы заразиться у вакцинированных существенно ниже, но они не нулевые.

Какие маски лучше?

В целом достаточно и правильной многоразовой маски. Наиболее эффективны – респираторы N99/FFP3, за ними следуют N95/FFP2, но и простая трехслойная маска из ткани – это тоже неплохо. В Соединенных Штатах, например, рекомендуют не носить медицинских респираторов N95 просто так, чтобы оставить их тем, кто контактирует с больными (да и стерилизовать их сложно). Респираторы с клапаном на выход не защитят окружающих, поэтому смысла в них мало. WHO считает, что медицинские маски защищают от распространения коронавируса незначительно хуже респираторов, а для широкого использования достаточно просто правильной «немедицинской» маски – которую еще и проще стерилизовать. Врачебные рекомендуют носить людям старше 60 лет и тем, у кого хронические болезни, а также больным COVID-19 или тем, кто подозревает, что заболел. Правильная «немедицинская» многоразовая маска должна быть из трех слоев: внутренний из гидрофильного материала (например, хлопка), средний из нетканого необсорбирующего материала (например, полиэстера), наружный – из гидрофобного (например, полиэстера или смеси полиэстера и хлопка).

Две маски лучше одной?

Да, две лучше. В обычных условиях хватит и одной, но две получше защитят – пропустят меньше частичек вируса. Комбинировать две одноразовые не имеет смысла, а вот одноразовую под многократной носить имеет смысл, если окружение опасно или если человек подозревает, что болеет.

Шарф или бандана помогут?

Немного, но маска лучше. Дело в размере частичек, которые могут пролететь между волокнами: повязанная на лицо бандана не пропустит пыли, но частички вируса значительно меньше пыли. В этом исследовании убедительно показали, сколько частичек пропускает бандана, а сколько – полноценная маска. Еще больше вируса пропустит вязаный шарф или марлевая повязка. К тому же, они могут вызвать ложное ощущение безопасности. Прозрачные щитки помогают? Не особо. Частички вируса летят не только прямо, как пули, поэтому щиток не поможет. Разве что немного поможет в комбинации с маской. Хотя в этом исследовании говорится, что разницы между щитком с маской и просто маской почти нет. Существуют тканые маски с прозрачным щитком перед ртом – они для тех, кому нужно, чтобы их рот видели (например, немым или учителем иностранных языков).

Нет денег, можно самостоятельно сшить маску?

Теоретически, да, но лучше купить. Правильно сшить трехслойную маску без лишних отверстий не так просто. В начале пандемии, когда был дефицит масок, распространялись инструкции, как самостоятельно шить маски (например, такую). Но сейчас, когда дефицита масок нет и когда многоразовые или пачка одноразовых стоят пару рублей, лучше купить готовую. Можно даже заказать маску с доставкой домой – например, вместе с продуктами в «Евроопте».

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