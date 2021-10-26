Facebook и YouTube удалили видео президента Бразилии из-за фейковых заявлений о COVID-19 26.10.2021, 15:16

Жаир Болсонару

Фото: Reuters

Болсонару со скепсисом относится к вакцинации.

Facebook и YouTube удалили со своих платформ видео президента Бразилии Жаира Болсонару, в котором он сделал ложное заявление о том, что вакцины от COVID-19 якобы «связаны» с развитием СПИДа.

Об этом сообщает Reuters.

«Наша политика не позволяет утверждать, что вакцины от COVID-19 убивают людей или наносят им серьезный ущерб», — заявил представитель Facebook.

Ранее Болсонару не пустили внутрь одного из ресторанов в Нью-Йорке из-за отсутствия прививки от COVID-19.

Болсонару со скепсисом относится к вакцинации. Президент Бразилии аргументирует свой отказ от вакцинации тем, что у него естественным образом появились антитела после перенесенного COVID-19.

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