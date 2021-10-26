«Платил по 500-800 рублей» 26.10.2021, 15:21

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фото: bila.by

Истории жителей Барановичей, которые не отработали по распределению.

Случаи, когда молодые специалисты не доезжают до места распределения или не отрабатывают весь срок, а учебные заведения затем подают на них в суд, не редкость. Intex-press нашла горожан, которые отучились на бюджете, трудоустроились по распределению, но решили уйти, не доработав положенный срок, и узнала у них, что толкнуло их на этот шаг, какие суммы им назначили выплатить и жалеют ли они о своем решении.

«Родители были не в восторге от такого поворота»

Николай, учился в Барановичском государственном лицее машиностроения:

– Поступать я решил после 9 класса, так как хотелось взрослой жизни. Оставаться еще на два года в школе не видел смысла. Поступать хотел на водителя в сельскохозяйственный лицей в Новую Мышь или на каменщика, но не прошел медкомиссию по зрению. В итоге подал документы в Барановичский государственный лицей машиностроения, по-простому – в училище №118, на станочника.

Срок обучения был три года, из них 10 месяцев практика на местном заводе. Еще во время учебы порывался забрать документы, остановило только то, что родственники отговорили. По распределению попал на тот же завод, где и проходил практику. Проработал я там полгода и решил уволиться. Причина банальная – маленькая зарплата. А мне хотелось получать больше. Тем более, что и возможности были. Работал и в России, и на рынке у частника подрабатывал.

Первое время о возмещении денег никто не говорил и не вспоминал. Письмо пришло спустя четыре года после того, как я закончил учебу в лицее. Сумма составляла 3600 рублей – та, которая была на год моего выпуска. Выплачивал я ее частями. Так как для меня это не маленькие деньги. В месяц отдавал по 500 – 800 рублей, чтобы быстрее рассчитаться. Пока не было семьи было легче, а когда женился, было, конечно, сложнее. Тем не менее, спустя полгода вместе с женой мы выплатили остаток долга.

Мои родители, несмотря на то, что деньги я возмещал самостоятельно, были не в восторге от такого поворота. Наверное, из-за того, что им хочется стабильности и уверенности. Устроился на работу – работай. И чтобы никаких долгов.

Сказать, что я жалею о том, что тогда ушел, не скажу. Если бы я продолжил работать по распределению, не известно как сейчас бы все сложилось. А так и опыта жизненного набрался, и жену встретил, и своей работой (я работаю станочником деревообработки) доволен.

«И работа нравилась, и коллектив»

Николай, учился в Гомельском филиале университета гражданской защиты МЧС Республики Беларусь:

– Я с детства точно знал, кем хочу быть – спасателем. И стремился к этому, так как мне очень нравится эта профессия. Поступил, отучился 4 года, выпустился лейтенантом и приехал на отработку в Барановичи. Первый рабочий контракт был подписан на пять лет, но я его не доработал ровно год – уволился из структуры в 2016 году. Пошло уже пять лет, а средства я возмещаю до сих пор.

Решение об увольнение далось мне непросто. Коллектив хороший, принял меня – молодого парня – отлично. Но были в работе определенные моменты, которые меня категорически не устраивали и касались они руководства. Не хочу об этом особо вспоминать и рассказывать, но было несколько ситуаций, после которых я четко решил, что хочу уйти из структуры.

Я написал рапорт на увольнение и уволился. Можно было уйти по соглашению сторон, но сделать это мне не дали. Поэтому университету за недоработанный год я должен был выплатить 18000 рублей.

Так получилось, что я уходил в никуда. Просто не знал, куда пойдут дальше. Работал и в Москве, и в Минске, чем только не занимался.

Определенного срока выплаты у меня нет. Когда работал в одной из минских фирм, у меня с зарплаты высчитывали 50%. Сейчас просто перевожу определенную сумму каждый месяц в счет возмещения средств за учебу.

В настоящее время я нашел себя в совершенно другой сфере – в кулинарии. И в принципе доволен.

Спустя время я понимаю, что единственное, о чем я реально пожалел, уйдя из МЧС, – это о коллективе, в котором я работал. Мы не просто работали вместе, мы были как семья. С некоторыми из них до сих пор общаемся. Мне нравилась и сама работа. Вот это единственное, о чем я жалею.

Больше меня об уходе из профессии спасателя переживали мои родные. Папа более спокойно отнесся к увольнению, а вот мама и бабушка по сей день говорят о возвращении.

Комментарий юриста

Елена Байтус:

– Возмещение средств выпускниками, не отработавшими установленный срок обязательной работы, предусмотрено ст. 88 Кодекса Республики Беларусь об образовании и Положением о порядке возмещения в республиканский и (или) местные бюджеты средств, затраченных государством на подготовку научного работника высшей квалификации, специалиста, рабочего, служащего, а также договором о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего).

Получая образование за счет государства выпускник по окончании учебы обязан отработать у того нанимателя, к которому учреждение образования направит его на работу. В случае отказа от такой отработки выпускник должен возместить государству стоимость своего обучения.

Молодому специалисту, не прибывшему к месту распределения или не отработавшему положенный срок, дается полгода, чтобы добровольно возместить деньги, затраченные на его обучение.

Учреждение образования направляет выпускнику письменное извещение с предложением в этот срок возместить средства, а также с приложением расчета суммы средств. По истечении шестимесячного срока от даты издания приказа о возмещении выпускником затраченных средств при отсутствии их добровольного возмещения учреждение образования (организация) осуществляет взыскание затраченных средств в судебном порядке. При взыскании судебным решением затраченных средств с выпускника подлежит взысканию и государственная пошлина (5% от взысканной денежной суммы).

Освобождаются от возмещения средств, согласно ст. 88 Кодекса Республики Беларусь об образовании, при определенных условиях следующие категории: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, инвалиды I или II группы, лица, имеющие одного из родителей, или мужа (жену) инвалида I или II группы, или ребенка-инвалида и др.

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