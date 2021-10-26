Валерий Карбалевич: Лукашенко сегодня не в той ситуации, чтобы ссориться с Путиным 1 26.10.2021, 15:32

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Валерий Карбалевич

Между Москвой и Минском пробежала черная кошка.

Политолог Валерий Карбалевич проанализировал обострение отношений между президентом России Владимиром Путиным и Лукашенко.

— Лукашенко меряется силой с Владимиром Путиным. Ковид-диссидентство белорусского лидера — это демонстративное поведение, — отметил Валерий Карбалевич в эфире «Эха Москвы». — К сожалению, вот эта линия ведет к тому, что количество заболевших ковидом не сокращается.

Политолог объясняет, чем, на его взгляд, обусловлено изменение настроений официального Минска по отношению к Кремлю.

— В последнее время очевидно, что между Москвой и Минском пробежала черная кошка. Тут и история с «Комсомольской правдой в Беларуси». И то, что Путин не приехал в Минск на саммит ЕАЭС, хотя обещал. Более того, вслед за ним не приехал никто из лидеров. И это очень сильный удар для Лукашенко, потому что саммит должен был продемонстрировать, что нет никакой международной изоляции. А тут случился такой облом. Отсюда и такая негативная реакция официального Минска.

Первым критерием и оценкой того, насколько большая черная кошка пробежала между официальным Минском и Кремлем, является вопрос о том, состоится ли заседание Высшего госсовета «союзного государства» 4 ноября.

Второе, если оно состоится, будут ли утверждены 28 союзных программ, будет ли утверждено размещение двух российских военных объектов на территории РБ. Потому что недавно была совместная коллегия министерств обороны двух стран, и мы видим разногласия. Шойгу говорит, что министры подписали соглашение. А, согласно белорусской версии, министры только обсудили это соглашение. Много нюансов, и я думаю 4 ноября мы получим какие-то ответы, хотя, конечно, Лукашенко сегодня не в той ситуации, чтобы ссориться с Путиным, — полагает Карбалевич.

— Что касается последних заявлений (антироссийских) белорусской пропаганды, то следует учитывать, что белорусское телевидение — это особое телевидение. Во всем мире телеканалы пытаются работать на рейтинги, на количество потребителей, от этого зависит и качество программ, и много другого. Белорусское телевидение работает по-другому. Ему не важны рейтинги, а важна оценка одного «самого важного» зрителя, — сказал Карбалевич.

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