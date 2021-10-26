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Эрдоган прилетел в Карабах на открытие аэропорта

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  • 26.10.2021, 15:25
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Эрдоган прилетел в Карабах на открытие аэропорта
Реджеп Тайип Эрдоган

Самолет президента Турции встретил глава Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня, 26 октября, приняли участие в церемонии открытия международного физулинского аэропорта в Карабахе. Об этом сообщает Azerbaycan 24.

Самолет президента Турции приземлился в аэропорту Физули. Его встретил президент Азербайджана, вместе они перерезали ленту, символизирующую открытие аэропорта. Президентам вручили ключ-символ Карабаха.

Ильхам Алиев заложил первый камень в фундамент аэропорта 12 января. Первый испытательный полет в аэропорту был осуществлен 22 августа.

Терминал аэропорта может обслуживать 200 пассажиров в час. Все широкофюзеляжные самолеты, в том числе и большие грузовые, могут приземляться и взлетать в аэропорту.

Напомним, Азербайджан начал в феврале строительство международного аэропорта в Нагорном Карабахе.

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