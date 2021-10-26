Официально: «Белавиа» потеряла три новых самолета из-за санкций 11 26.10.2021, 15:56

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Самолеты продали или отдали в аренду в Казахстан.

Три самолета Embraer E195-E2 Belavia улетели в Казахстан, сообщает Telegram-канал NEXTA.

Компания больше не может ими пользоваться, так как бразильский производитель из-за санкций не передает обновленную базу данных. Чтобы дорогие лайнеры не простаивали, их продали (или передали в аренду) казахстанской авиакомпании AirAstana.

Эти самолеты были самыми новыми в парке Belavia. Их доставили в Минск в конце 2020 — начале 2021 года через лизинговую компанию AerCap, когда усатый террорист еще не промышлял угоном гражданских лайнеров.

К слову, потеря трех самолетов — не главная проблема Belavia. В январе закончится действие страховок на самолеты, без которых они не смогут летать. А европейские страховые компании не собираются их страховать из-за тех же санкций.

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