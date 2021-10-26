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В Варшаве белорусы призвали Интерпол задержать Лукашенко

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  • 26.10.2021, 16:07
  • 3,948
В Варшаве белорусы призвали Интерпол задержать Лукашенко

От международной организации требуют прекратить сотрудничество с нелегитимным режимом.

Как сообщает Telegram-канал «Хартия-97%», в Варшаве проходит акция диаспоры у здания Бюро международного сотрудничества польской полиции. Белорусы призывают пересмотреть договор о сотрудничестве Интерпола с нелегитимным белорусским режимом.

Надпись на плакате: «Лукашенко — террорист. Интерпол, задержи его!»

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