Белорусское объединение рабочих ответило на пять вопросов о забастовке 26.10.2021, 16:32

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Много ли предприятий готово к стачке?

Лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский призвал белорусов остаться дома с 1 ноября.

Telegram-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР) отвечает на пять главных вопросах о забастовке.

1. Где взять листовки и наклейки для распространения на тему забастовки?

Макеты печатных материалов вы можете скачать по ссылкам: тут и тут.

2. Много ли предприятий готово к стачке?

На сегодняшний момент нам на почту все еще поступают сообщения о готовности многих активов на заводах остаться дома в день забастовки. Мы преклоняемся перед этими людьми, ведь они продолжают борьбу с самых первых дней протеста. Каждый белорус, кто поможет в освобождении страны, — герой. И чем больше нас будет, тем быстрее мы станем свободными.

3. Как реагировать на звонки руководства простым рабочим?

Люди могут попросту не брать трубку или заранее подготовить причину отсутствия: заболел ребенок, пропало обоняние и пошел к врачу, взял больничный или отпуск. У каждого могут быть свои причины.

4. Почему вы так уверены в победе?

Над забастовочной повесткой мы работали много месяцев. Тему забастовки освящали многие каналы, среди которых «Реальная Беларусь», NEXTA, «Баста!», Болкунец, «Маланка», «Хартия’97», «Усы Лукашенко» и многие другие.

Сегодня об этом пишут многие мировые медиа. В поддержку требований белорусских рабочих выступили лидеры оппозиции, звезды спорта, журналисты, медики и общественные деятели такие, как Валерий Цепкало, Павел Латушко, Андрей Санников, Кристина Тимановская, Александра Герасименя и многие другие. Подписать петицию можно по ссылке.

5. Зачем оставлять людей дома? Может, лучше призвать их выйти на улицы, где они смогут почувствовать единство?

Опыт выходов на улицы уже показал, что это небезопасно. К тому же, сегодня обострилась как никогда проблема с коронавирусом. По данным медиков каждый день в стране умирает от 200 до 300 человек. Предприятия сообщают нам, что у сварщиков нет кислорода, так как весь он идет в больницы. Да и того не хватат. Мы и наши родные в опасности, а потому устраивать эпицентр для заражения всех и вся не стоит. Лучше поберечь себя и провести забастовку дома, в уютной и безопасной обстановке.

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